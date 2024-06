Cremona-Test: Kawasaki vorne – langsamer als Toprak

Superbike-WM-Leader Toprak Razgatlioglu (BMW) stellte am Mittwoch bei den Tests in Cremona den inoffiziellen Streckenrekord auf. In seiner Abwesenheit war am Donnerstag Alex Lowes (Kawasaki) der Schnellste.

Am 23./24. Mai fand der erste SBK-Test auf der Strecke in Cremona statt, südöstlich von Mailand. ROKiT BMW und Kawasaki waren damals als einzige der Spitzenteams nicht dabei, für die Bestzeit sorgte Remy Gardner (GRT Yamaha) mit einem Qualifyer-Hinterreifen in 1:28,860 min.

Dieser inoffizielle Streckenrekord, Bestmarken können nur während eines Rennwochenendes aufgestellt werden, wurde am Mittwoch von Superbike-WM-Leader Toprak Razgatlioglu auf 1:28,578 min gesteigert.

Der Türke war damit am ersten Tag über 9/10 sec schneller als Honda-Werksfahrer Iker Lecuona auf Platz 2, der Spanier hatte aber auf den Einsatz eines Qualifyers verzichtet. Das holte er am Donnerstag nach, dem zweiten und letzten Testtag, und verbesserte sich auf 1:28,922 min. Für die Bestzeit reichte das nicht, diese eroberte Kawasaki-Werksfahrer Alex Lowes in 1:28,790 min.

Razgatlioglu musste auf den Donnerstag verzichten, weil er seine maximal erlaubten Testtage bereits ausgeschöpft hat. Teamkollege Michael van der Mark fuhr noch in der Session am Vormittag, dann war auch sein Kontingent aufgebraucht.

Von den Supersport-Piloten testeten einige nur an einem der beiden Tage. Am Donnerstag fuhr Bahattin Sofuoglu (MV Agusta) in 1:31,866 min deutliche 0,7 sec schneller als Yari Montella (Ducati) am Mittwoch. Teamkollege Marcel Schrötter (MV Agusta) landete mit knapp 3/10 sec Rückstand auf Platz 2.

Zeiten Cremona-Test, Donnerstag (20. Juni):



Superbike-WM:

1. Alex Lowes, (GB), Kawasaki, 1:28,790 min

2. Iker Lecuona (E), Honda, +0,132 sec

3. Axel Bassani (I), Kawasaki, +0,145

4. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,308

5. Xavier Vierge (E), Honda, +0,559



Supersport-WM:

1. Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, 1:31,866 min

2. Marcel Schrötter (D), MV Agusta, +0,295 sec

3. Valentin Debise (F), Yamaha, +0,495

4. Stefano Manzi (I), Yamaha, +0,528

5. Simone Corsi (I), Ducati, +0,709

6. Glenn van Straalen (NL), Yamaha, +0,922

7. Tom Edwards (AUS), Ducati, +0,931

8. Niki Tuuli (FIN), Ducati, +1,080

9. Oliver Bayliss (AUS), Ducati, +1,142

10. Federico Fuligni (I), Ducati, +1,406

11. Tom Booth-Amos (GB), Triumph, +1,629

Zeiten Cremona-Test, Mittwoch (19. Juni):



Superbike-WM:

1. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:28,578 min

2. Axel Bassani (I), Kawasaki, 1:29,566

3. Alex Lowes, (GB), Kawasaki, 1:29,820

4. Michael van der Mark (NL), BMW, 1:29,891

5. Iker Lecuona (E), Honda, 1:30,104

6. Xavier Vierge (E), Honda, 1:30,633



Supersport-WM:

1. Yari Montella (I), Ducati, 1:32,579 min

2. Marcel Schrötter (D), MV Agusta, 1:32,608

3. Valentin Debise (F), Yamaha, 1:32,708

4. Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, 1:32,730

5. Stefano Manzi (I), Yamaha, 1:32,828

6. Can Öncü (TR), Kawasaki, 1:33,226

7. Simone Corsi (I), Ducati, 1:33,310

8. Glenn van Straalen (NL), Yamaha, 1:33,673

9. Tom Booth-Amos (GB), Triumph, 1:33,943

10. Federico Fuligni (I), Ducati, 1:35,236