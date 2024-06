Cremona-Test, Tag 2: Toprak packte ein, Honda vorn

Einige Teams der Superbike- und Supersport-WM testen in dieser Woche auf dem Cremona-Circuit. In Abwesenheit von BMW-Star Toprak Razgatlioglu fuhr Honda-Pilot Iker Lecuona die bisher schnellste Zeit des Tages.

Die Superbike-Teams ROKiT BMW, Kawasaki Racing und Honda Racing Corporation nehmen am zweitägigen Cremona-Test in dieser Woche am 19. und 20. Juni teil. Allerdings hatte Misano-Dominator Toprak Razgatlioglu nur noch einen Testtag übrig und war lediglich am Mittwoch auf der Strecke. Der BMW-Pilot sorgte in 1:28,578 min für die beste Zeit und war damit fast eine Sekunde schneller als der Zweite, Axel Bassani (Kawasaki).

Ohne Razgatlioglu fehlt am zweiten Testtag ein wenig die Referenz, aber dennoch überraschte Iker Lecuona mit einer enormen Steigerung um 1,2 sec auf eine 1:28,922 min. Mit dieser Zeit führt der Honda-Pilot die Zeitenliste zur Mittagspause um 13 Uhr an. Es folgen Bassani und BMW-Pilot Michael van der Mark, der nur am Vormittag testen wird.

Von den Supersport-Piloten testeten auch einige Teilnehmer nur am Mittwoch. Am zweiten Testtag fuhr Bahattin Sofuoglu (MV Agusta) in 1:31,866 min deutliche 0,7 sec schneller als Yari Montella (Ducati) am Vortag – der Italiener war bisher nicht auf der Piste. Marcel Schrötter (MV Agusta) ließ sich bisher eine schnellste Zeit von 1:32,637 min notieren.

Der Test endet um 18 Uhr.

Der Cremona-Circuit ist neu im Kalender der seriennahen Weltmeisterschaft und mit einer Länge von 3,7 km die kürzeste Rennstrecke im Superbike-Kalender.