Sensation: Toprak Razgatlioglu will SBK-WM verlassen

BMW und sein Aushängeschild Toprak Razgatlioglu haben einen Vertrag für die Superbike-WM bis Ende 2025. Doch hinter den Kulissen rumort es gewaltig, der Türke will bereits in der nächsten Saison MotoGP fahren!

Die Kombination Toprak Razgatlioglu und BMW M1000RR funktioniert besser, als selbst die kühnsten Optimisten erwartet haben. Der 27-Jährige hat die Hälfte der ersten zwölf Rennen des Jahres gewonnen, zuletzt alle drei an einem Wochenende in Misano. Mit neun Podestplätzen und 179 Punkten hat WM-Leader Toprak 21 Punkten Vorsprung auf seinen nächsten Verfolger, Superbike-Rookie Nicolo Bulega (Ducati).

Im Mai 2023 unterschrieb Razgatlioglu mit BMW einen Zweijahresvertrag bis Ende 2025, vergangenen Montag bestätigte der deutsche Hersteller, dass das ROKiT-Werksteam auch im nächsten Jahr aus Toprak und Michael van der Mark bestehen wird.



Doch hinter den Kulissen rumort es gewaltig.

«Es läuft sehr, sehr, sehr gut mit BMW, dieses Kapitel bringt uns auf ein anderes Level», sagte Razgatlioglus Manager Kenan Sofuoglu gegenüber SPEEDWEEK.com. «Es gibt viel Interesse im MotoGP-Paddock an Toprak, bereits für nächstes Jahr. Wir haben einen Zweijahresvertrag mit BMW, ich habe BMW aber bereits informiert, dass wir die Superbike-WM zum Ende dieses Jahres verlassen und in die MotoGP wechseln wollen. Ich habe ihnen erklärt, dass das der Wunsch von Toprak ist.»

«Unser Ziel mit BMW war, während dieser zwei Saisons die Weltmeisterschaft zu gewinnen», ergänzte Kenan. «Es läuft aber bereits jetzt sehr gut, die Leistungen von Toprak sind hervorragend. Diesen Moment in seinem Leben will er nutzen, um den Wechsel zu vollziehen. Das habe ich BMW so gesagt. Wir wissen aber noch nicht genau, wie es laufen wird, wir müssen eine Einigung mit BMW erzielen. Dabei geht es auch um die Zukunft, wir alle wissen, dass BMW in die MotoGP-WM einsteigen will. Wenn alle den Wünschen von Toprak zustimmen, dann werde ich versuchen, diesen Wunsch wahrwerden zu lassen.»



In der MotoGP-WM gibt es für 2025 noch zahlreiche freie Plätze, unter anderen in den Werksteams von Yamaha, Honda und Aprilia.