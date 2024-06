BMW Motorrad Days in Garmisch: Toprak ist auch dabei

Toprak Razgatlioglu reist am 6. Juli zu den BMW Motorrad Days

Vom 5. bis 7. Juli findet in Garmisch-Partenkirchen das weltgrößte BMW Motorrad Treffen statt. Mit von der Partie ist Superbike-WM-Leader Toprak Razgatlioglu sowie sein ROKiT-Teamkollege Michael van der Mark.

Nach zwei Jahren in Berlin wechseln die BMW Motorrad Days für 2024 zurück nach Garmisch-Partenkirchen. Für Fans der Marke ist es eine Pflichtveranstaltung – und in diesem Jahr auch für Fans der Superbike-WM. Denn im üppigen Programmplan findet sich am Samstag, 6. Juli, eine Autogrammstunde mit Misano-Dominator Toprak Razgatlioglu und Teamkollege Michael van der Mark.

Auch wenn es offiziell nicht geplant ist: Es wäre keine Überraschung, wenn sich der WM-Leader aus der Türkei für eine Stunt-Einlage ein Motorrad schnappen würde!

Neben Ausstellungen, Probefahrten, Drift-Shows und Vorträgen wird es viel Live-Musik geben und natürlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt sein. Shuttlebusse bringen Besucher aus allen Himmelsrichtungen zum Veranstaltungsort.

Für das vollständige Programm empfiehlt sich ein Blick auf die offizielle Website.