BMW: Daten und Erfahrung machen den Unterschied

Bei BMW läuft es in diesem Jahr so gut wie noch nie in der Superbike-WM. Den Unterschied macht nicht nur Superstar Toprak Razgatlioglu aus.

Seit Marco Melandri 2012 führt mit Toprak Razgatlioglu wieder ein BMW-Pilot die Gesamtwertung der Superbike-WM an. Es ist absehbar, dass der talentierte Türke schon bald mehr Siege für die Bayern eingefahren haben wird als der 41-jährige Italiener. Neun Siege hat Melandri in der gesamten Saison erzielt, Toprak in nur vier Meetings bereits sechs!

«Es ist gut, wieder an der Spitze zu stehen», schmunzelte Chris Gonschor, Technischer Direktor bei BMW. «Es ist gut, mit unserer Marke wieder oben stehen. Das zeigt, dass dies eine starke Marke ist und dass die Entscheidung, um die Organisationsstruktur, die Entwicklung und die Forschung zu ändern, die richtige war.»

Mit dem neuen Testteam und zwei offiziellen Teams wurden in den vergangenen Monaten große Fortschritte erzielt, die derzeit aber nur Toprak in entsprechende Ergebnisse ummünzen kann.

«Am Ende geht es nicht nur um Teile – es geht um das Sammeln von Daten und Wissen. Und mit der Einrichtung des Testteams und einer größeren Anzahl von Ingenieuren, die an Simulationen arbeiten, sammelt man viel mehr tiefgreifende Informationen. Diese Meisterschaft ist derzeit so umkämpft, dass man jedes kleine Detail braucht, um das perfekte Paket zusammenzustellen», betonte der Deutsche, der einst das Chassis der ersten S1000RR mitentwickelte. «Es geht nicht darum, eine bestimmte Anzahl von Fakten zu ändern oder einfach nur neue Teile zu verwenden. Letztendlich geht es nur darum, eine breite Informationsbasis zu schaffen, um besser vorbereitet in das Rennwochenende zu gehen.»

Den großen Unterschied zwischen Razgatlioglu zu seinem ROKiT-Teamkollegen Michael van der Mark sowie den Bonovo action-Piloten Garrett Gerloff und Scott Redding sieht Gonschor weniger kritisch.

«Es wäre natürlich schön, weitere Fahrer an der Spitze zu sehen, die am Ende ebenfalls um gute Ergebnisse kämpfen, vor allem Mickey. Er hatte in mehreren Stints und auch in den Sektoren eine gute Pace, aber am Ende ist es eine umkämpfte Meisterschaft, und es ist schwer, alles unter einen Hut zu bringen», gab Gonschor zu bedenken. «Wir sind auf einem guten Weg, und ich bin überzeugt, dass die anderen Fahrer bald zurückkommen und um das Podium kämpfen werden. Das Tempo von Mickey war definitiv näher als das Ergebnis, dasselbe gilt für Garrett und Scott. Ja, es ist eine harte Saison, aber ich bin mir sicher, dass sie ab einem bestimmten Punkt in der Saison, vielleicht schon jetzt in Donington und Most, von dem Paket profitieren werden.»