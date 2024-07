BMW Days Garmisch ohne Razgatlioglu: Heftiger Crash!

Superbike-WM-Leader Toprak Razgatlioglu wäre einer der Stargäste bei den BMW Motorrad Days vom 5. bis 7. Juli in Garmisch-Partenkirchen gewesen. Zur Enttäuschung vieler Fans wird daraus nichts.

Die BMW Motorrad Days in Garmisch-Partenkirchen sind das größte BMW-Treffen für Zweiradfans weltweit. Mit von der Partie hätte auch Superbike-WM-Leader Toprak Razgatlioglu sein sollen, der seinen Fans sicherlich ein paar Stunteinlagen geboten hätte.

Doch daraus wird nichts: Der Türke hat diese Woche bei einem Trainingssturz starke Prellungen am rechten Bein erlitten und ist seither in Behandlung. Toprak konzentriert sich jetzt, eine Woche vor den aufeinanderfolgenden Veranstaltungen in Donington Park in England und Most in Tschechien, auf seine Genesung. Nach den ersten zwölf Rennen liegt Razgatlioglu in der Gesamtwertung 21 Punkte vor dem zweitplatzierten Ducati-Werksfahrer Nicolo Bulega und soll dieses Jahr für BMW den ersten Titel in der seriennahen, 1988 etablierten Motorrad-Weltmeisterschaft erobern.

Nach zwei Jahren in Berlin wechseln die BMW Motorrad Days für 2024 zurück nach Garmisch-Partenkirchen. Für Fans der Marke ist es eine Pflichtveranstaltung: Neben Ausstellungen, Probefahrten, Drift-Shows und Vorträgen wird es viel Live-Musik geben und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Shuttlebusse bringen Besucher aus allen Himmelsrichtungen zum Veranstaltungsort. Natürlich werden auch einige Rennfahrer von BMW dabei sein, etwa Superbike-WM-Pilot Michael van der Mark.



Für das vollständige Programm empfiehlt sich der Blick auf die offizielle Website.