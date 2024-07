Akzeptiert Bautista das Angebot – oder Rücktritt?

Der zweifache Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista ist in einer schwierigen Situation: Sportlich läuft es nicht wie gewünscht und sein Team Aruba.it Ducati will seine Gehaltsforderungen für 2025 nicht erfüllen.

Das Konglomerat aus Aruba, Ducati und Feel Racing, die Dreifaltigkeit hinter dem Ducati-Werksteam in der Superbike-WM, ist in einigen Bereichen schwer zu durchschauen, wer was zu leisten und zu bezahlen hat.

Alvaro Bautista, zweifacher Superbike-Weltmeister und 61-facher Laufsieger, hat von Aruba-Teameigentümer Stefano Cecconi ein Angebot für die Saison 2025 vorliegen, doch die finanziellen Vorstellungen gehen auseinander.

«Wir arbeiten daran, Alvaro auch nächstes Jahr bei uns zu haben», versicherte Ducatis Sportdirektor Mauro Grassilli gegenüber SPEEDWEEK.com. «Geld ist eines der Hauptthemen, über die wir reden. Alvaro hat für uns sehr gute Arbeit geleistet, er ist fast wie ein Botschafter für Ducati, deswegen wollen wir mit ihm nächstes Jahr weitermachen. Aber wir müssen schauen, ob wir und Aruba bezüglich des Geldes die richtige Balance zwischen seinen Forderungen und unseren Vorstellungen finden.»

Die Bezahlung Bautistas fällt nächstes Jahr in die Zuständigkeit von Aruba – als Team haben die Norditaliener nicht solche Möglichkeiten wie Ducati als Hersteller. Bautista wünscht sich monetäre Wertschätzung für seine erbrachten Leistungen, das Team sagt, dass diese nur möglich waren und sind, weil er auf ihrem Motorrad sitzt.



Die Situation ist festgefahren – einer muss nachgeben.

Nach außen verliert Bautista kein Wort über das Thema Geld und führt andere Argumente an, weshalb es bislang zu keiner Einigung kam.



«Unser Ziel ist, das gute Gefühl für das Motorrad wiederzuerlangen», erzählte der 39-Jährige vor der SBK-Veranstaltung in Donington Park an diesem Wochenende. «Ducati spricht mit meinem Manager, aber meine Entscheidung ist noch nicht klar. Im Moment bin ich nicht sehr glücklich mit dem Gefühl, das ich auf dem Motorrad habe, also werden wir sehen. Ich weiß, dass sie sich auf alle möglichen Szenarien vorbereiten, damit sie, wenn ich meine Entscheidung treffe, vorbereitet sind. Ich weiß, dass sie reden, nur für den Fall, dass ich mich entscheide. Aber die Priorität ist, ein Gefühl für das Motorrad zu bekommen, das es mir erlaubt, weiter Rennen zu fahren.»



Sollte es zu keiner Einigung mit Aruba kommen, wäre das gleichbedeutend mit Bautistas Rücktritt. Denn sämtliche Plätze in den anderen Superbike-Werksteams sind für 2025 besetzt