Scott Redding (BMW) im Pech: Defekt auf Podestkurs

Im ersten Superbike-Lauf in Donington zeigte Scott Redding seine bisher beste Leistung in diesem Jahr. Ein Podestplatz war möglich, doch vier Runden vor dem Ende stellte der Engländer seine BMW M1000RR enttäuscht ab.

Fünfter am Freitag, Dritter der Superpole und im ersten Lauf zeitweise auf Platz 2 liegend – Scott Redding präsentiert sich bei seinem Heimrennen in Donington Park in bestechender Form. Erst in Runde 12 von 23 wurde der Bonovo BMW-Pilot von einem Podestplatz verdrängt, blieb aber in Schlagdistanz zum Drittplatzierten.

In Runde 19 von 23 verschwand der 31-Jährige vom Zeitenmonitor und man sah, wie er sein Motorrad in Kurve 11 abstellte. Zuvor verpasste Redding mehrfach die Ideallinie.



«Ich hatte einen guten Start im Rennen und lag zunächst auf dem zweiten Platz nach diesem guten Qualifying am Morgen, was wir definitiv brauchten. Es lief ziemlich gut, ich hatte nur ein bisschen Probleme mit dem Grip am Hinterrad», berichtete der BMW-Pilot. «Wegen der Haltbarkeit haben wir den SC0-Reifen gewählt, aber der war nicht mein Favorit. Deswegen war mir klar, dass im Rennen Nachteile haben würde. Ich habe mehrmals die Linie verpasst und hatte mehr Slides.»

Redding weiter: «Dann hatten wir ein technisches Problem – nicht am Motor, was etwas Gutes hat. Natürlich war es Pech, dass es uns im Rennen widerfahren ist. So etwas passiert, leider zum falschen Zeitpunkt. Es wäre schön gewesen, ein gutes Ergebnis nach Hause zu bringen. Positiv war, dass ich im Rennen mithalten konnte, obwohl ich an diesem Wochenende schon ein besseres Gefühl mit dem Bike hatte, aber ich kam damit klar.»

Es ist lange her, dass Redding in den Top-5 mithalten konnte. Vor fast einem Jahr, am 29. Juli 2023, wurde der BMW-Pilot im ersten Lauf in Most Vierter.



«Tatsächlich war es ein seltsames Gefühl, wieder so weit vorn mitzufahren – aber es war gut», schmunzelte der Vizeweltmeister von 2020. «Sonst hatte ich immer zehn Gegner um mich herum, jetzt bedeutend weniger und man hat mehr Ruhe.»