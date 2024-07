Alex Lowes: Anmarsch von Bautista führte zu Zweifeln

Kawasaki-Werksfahrer Alex Lowes brauste im ersten Rennen der Superbike-WM in Donington Park als Zweiter aufs Podium. Er profitierte von den Fehlern der Konkurrenz und zeigte eine starke Leistung.

In Donington Park haben die britischen Piloten Heimvorteil. Die meisten fuhren jahrelang in der Britischen Superbike-Meisterschaft und kennen den 1973 wiedereröffneten Komplex wie ihre Westentasche. Alex Lowes, der seit 2014 Stammpilot in der Superbike-WM ist, fuhr als Zweiter hinter dem unschlagbaren Toprak Razgatlioglu (BMW) über die Ziellinie.

Einfach gemacht hatte es sich der Brite nicht. In der Superpole qualifizierte er sich nur für die neunte Startposition. «Wir hatten den Speed für die erste Reihe, doch ich habe leider den grünen Abschnitt befahren und die schnellste Runde wurde ungültig», ärgerte Lowes sich. Nach der Superpole rechnete er nicht mehr mit einem Top-Resultat im ersten Rennen.

Aufgeben war für den Kawasaki-Piloten keine Option, er wusste, dass seine Rennpace stark sein würde. Mit einem guten Start fuhr er in der ersten Runde bis auf die fünfte Position vor. An der restlichen vor ihm fahrenden Konkurrenz, ausgenommen Razgatlioglu, fand er über Umwege einen Weg vorbei. Er wartete ab, dass diese einen Fahrfehler machen und sich dadurch eine Lücke zum Überholen auftat. «Als Bulega weit ging, musste ich reinstechen», erklärte er sein Manöver in Runde 14 in der Melbourne Hairpin.

«Als ich freie Fahrt hatte, fuhr ich starke Rundenzeiten. Ich hatte gegen Ende des Rennens aber Zweifel, als Alvaro Bautista mit Riesenschritten aufholte», meinte Alex zum weiteren Rennverlauf, als er sich auf die zweite Position vorgefahren hatte. Auf Sieger Toprak Razgatlioglu brauchte er keine Aufholjagd mehr starten, bei diesem stoppte der Zeitnehmer 11 Sekunden vorher.

Mit seiner Konstanz wahrt Lowes den Anschluss an die Top-3 in der Gesamtwertung, in welcher er auf dem vierten Rang mit 144 Punkten liegt. Auf die beiden Aruba.it-Piloten Bulega und Bautista fehlen ihm 27 Zähler, auf WM-Leader Razgatlioglu 60.