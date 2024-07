Sieger Toprak Razgatlioglu: So gut war er noch nie!

Toprak Razgatlioglu fährt in Donington in einer eigenen Klasse

Mit sagenhaften 11,384 sec Vorsprung hat Superbike-WM-Leader Toprak Razgatlioglu das erste Rennen in Donington Park gewonnen. Der BMW-Star steht in England eine Stufe über den Gegnern.

Im Qualifying am Samstagmittag drehte Toprak Razgatlioglu in 1:24,629 min eine fabelhafte Rekordrunde und deklassierte bereits den Zweiten Nicolo Bulega (Ducati) um über eine halbe Sekunde.



Im Rennen dasselbe Bild: Toprak gewann den Start, leistete sich während der 23 Runden nur einen Fehler und kam 11,384 sec vor dem Zweiten Alex Lowes (Kawasaki) und 13,167 sec vor dem Dritten Alvaro Bautista (Ducati) ins Ziel – mit so großem Vorsprung hat der 45-fache Laufsieger in seiner SBK-Karriere noch nie gewonnen!

Razgatlioglu liegt in der Gesamtwertung jetzt 33 Punkte voraus und BMW hat in der Konstrukteurs-WM bis auf 14 Punkte zu Ducati auf Platz 1 aufgeschlossen.



«Ich habe das Rennen nicht genossen, weil ich allein fuhr», erzählte Toprak in kleiner Medienrunde staubtrocken. «Ich glaube, niemand hat das genossen, das sind keine schönen Rennen zum Zuschauen. Aber ich war sehr stark. Könnt ihr euch noch erinnern, als Alvaro mit Ducati in die Superbike-WM kam und jedes Rennen vornewegfahrend gewann? Das ist nicht schön – aber ich habe es genauso gemacht. Das Gefühl ist gut, ich verstehe ihn jetzt.»

Langsamer fahren und mit den Gegnern kämpfen war keine Option, fragte ein Journalist im Scherz. «Besser nicht, ich muss ja nichts riskieren», grinste der Weltmeister von 2021. «Ich fuhr lieber zu und konzentrierte mich auf meine Rundenzeiten. Wir haben am Freitag sehr stark begonnen, so wollten wir weitermachen. Aber diesen Vorsprung habe ich nicht erwartet. Die ersten zwei Runden fuhr ich wie im Warm-up, dann zog ich die Zügel etwas an und hatte gleich 1,8 sec Vorsprung. Da war mir klar, dass es ein leichtes Rennen wird. Wir sind jetzt sehr stark, ich kann meinen Fokus auf Siege legen. Nach Donington kommen die Rennen in Most, auch diese Strecke gehört zu meinen liebsten.»

Toprak erlaubte sich gleich zwei Showeinlagen. Als er über die Ziellinie fuhr, «schwamm» er auf dem Motorrad, wie wir es auch schon von Marc Marquez gesehen haben. Und in der Auslaufrunde traf er sich mit zwei Polizisten, die ihm einen Strafzettel verpassten – als Anspielung auf seine Buße, die er nach dem Sieg-Stoppie in Misano erhielt.

«Die Polizisten sagten mir, dass ich sehr schnell unterwegs war, und ich entschuldigte mich dafür», grinste der 27-Jährige. «Den Stoppie verkniff ich mir, weil der mich letztes Mal 500 Euro gekostet hat. Mein Teamchef Shaun Muir fragte mich, weshalb ich keinen Stoppie gemacht habe. Ich sagte ihm, dass ich sofort einen mache, wenn er die 500 Euro bezahlt… Drum bin ich dieses Mal ‚geschwommen‘, was allerdings angsteinflößend war. Den Stoppie hebe ich mir für das letzte Rennen hier auf.»