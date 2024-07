Jonathan Rea (5./Yamaha): Bautista war sein Zug

Alvaro Bautista half Jonathan Rea in einen schnelleren Rhythmus

Donington Park ist das Heimrennen von Pata Prometeon und auch von Jonathan Rea. Der Nordire zeigte im ersten Superbike-Lauf seine beste Performance seit seinem Wechsel zu Yamaha – auch dank Álvaro Bautista (Ducati).

Jonathan Rea hat am Samstag in Donington einen großen Schritt getan, auch wenn das erste Yamaha-Podium für den Nordiren weiterhin nicht erreichbar war. Wie sich der sechsfache Weltmeister aber präsentierte und in den letzten Runden seinen Teamkollegen Andrea Locatelli überholte, war beeindruckend. Als Fünfter war der 37-Jährige bei regulären Bedingungen erstmals bester Yamaha-Pilot.

Rea hatte zwar bereits im Superpole-Race in Assen die Top-5 erreicht, doch da spielte das Wetter dem Nordiren in die Karten. Den fünften Platz im ersten Superbike-Lauf in Donington hatte sich der Rekordweltmeister erkämpft und verdient – als Achter der Startaufstellung hatte der Yamaha-Pilot auch nicht die beste Ausgangsposition.

«Ich hatte mir für Donington vorgenommen, mit neuem Schwung zu starten, aber dann konnten wir im ersten Training nur ein paar Runden fahren», erzählte Rea in kleiner Journalistenrunde. «Im Rennen hatte ich einen miserablen Start, konnte in der ersten Kurve aber einige Positionen wieder gut machen. Später hing ich zu lange hinter Sam Lowes fest. Mir fehlte ein wenig der Rhythmus und ich fand auch keine Stelle, wo ich ihn hätte überholen können. Dann kam Álvaro vorbei und mit ihm vor mir wurde meine Pace besser – er war mein Zug, mit dem ich zu Locatelli, Bulega und Redding aufholen konnte. Am Ende konnte ich Locatelli überholen – es war ein solides Rennen.»

© Gold & Goose Willkommen zurück, Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Alex Lowes, Nicolò Bulega & Scott Redding © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Philipp Öttl & Álvaro Bautista © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Nicolò Bulega & Scott Redding © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Superpole - Scott Redding, Toprak Razgatlioglu & Nicolò Bulega © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose 1. Rennen - Alex Lowes, Toprak Razgatlioglu & Álvaro Bautista Zurück Weiter

Rea hatte zwar 16 sec Rückstand auf den überragenden Sieger Toprak Razgatlioglu (BMW), doch auf den zweitplatzierten Alex Lowes (Kawasaki) fehlten ihm lediglich 5 sec. Die Ducati-Asse Bautista (3.) und Nicolò Bulega (4.) lagen sogar nur 3,2 und 1,4 sec voraus.

«Es tut gut, einen fünften Platz einzufahren. Am schönsten war jedoch, bei Rennende beide Ducati-Werkspiloten in Sichtweite zu haben – das war eine große Erleichterung», stellte der 119-fache Sieger fest. «Toprak war erneut auf einem anderen Level, aber wir müssen ohnehin zuerst kleine Siege einfahren – in die Top-5 kommen, die beste Yamaha sein und den anderen möglichst nahe sein.»