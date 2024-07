Nicolo Bulega (4.) sicher: Toprak ist unschlagbar

Superbike-WM-Rookie Nicolo Bulega wurde am Samstag im ersten Rennen als Vierter gewertet. Der Ducati-Pilot lieferte sich harte Zweikämpfe, nur einer ist in Donington Park außer Reichweite.

Während Toprak Razgatlioglu (BMW) mit über elf Sekunden Vorsprung auf Alex Lowes (Kawasaki) und Alvaro Bautista (Ducati) das erste Rennen der Superbike-WM in England gewann, landete Nicolo Bulega auf dem undankbaren vierten Platz. Der Rookie hatte einige sehenswerte Zweikämpfe mit Scott Redding (BMW), Bautista und Alex Lowes.

Die Ausgangslage für das erste Rennen war für den Italiener sehr gut, er konnte von der zweiten Startposition ins Rennen gehen. Es war bereits vorher klar, dass es schwer sein würde, mit Razgatlioglu mithalten zu können, welcher in der Superpole eine halbe Sekunde schneller fuhr als Bulega.

Dieser hatte einen schwachen Start ins Rennen und fand sich nach der ersten Runde hinter Andrea Locatelli und Scott Redding wieder. Während er am Yamaha-Piloten schnell einen Weg vorbeifand, biss er sich am Briten lange die Zähne aus. Erst nach fünf Runden gelang es Bulega sich vorbeizupressen, und Redding musste in der Foggy-Esses-Schikane den Notausgang nehmen.

Zu diesem Zeitpunkt lag Bulega bereits drei Sekunden hinter Toprak. «Ich fühlte mich auf dem Motorrad nicht wohl, wir haben einige Probleme. Donington Park ist eine schwierige Strecke», begründete der Supersport-Champion seine Performance.

Im späteren Rennverlauf musste er sich Alex Lowes und Bautista geschlagen geben. Bulega: «Ich hatte gegen Ende des Rennens mit der Front Probleme. Mir klappte öfters fast das Vorderrad ein.»

Auf die Frage, ob er Razgatlioglu am Rennsonntag gefährlich werden und ihm folgen könnte, äußerte sich der 24-Jährige wie folgt: «Toprak hier zu schlagen, ist unmöglich.»

Nach dem ersten Rennen des fünften Saisonevents liegt Bulega punktgleich mit Bautista auf dem dritten Gesamtrang. Beide haben einen Rückstand von 33 Punkten auf Razgatlioglu, welcher mit 204 Zählern die Wertung anführt. Glaubt man den Aussagen von Bulega, dürfte der Rückstand auf diesen während des Donington-Wochenendes noch anwachsen.