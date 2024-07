Andrea Iannone (Ducati) gab auf: Schmerzen zu groß

Beim Superbike-Meeting in Donington Park kam Andrea Iannone auf keinen grünen Zweig und musste den zweiten Lauf sogar wegen starker Schmerzen aufgeben. In der Gesamtwertung gerät der Italiener zunehmend unter Druck.

Nach vier Jahren Abstinenz gibt Andrea Iannone im Rahmen der Superbike-WM 2024 sein Comeback. Beim Saisonauftakt auf Phillip Island brauste der Italiener sofort als Dritter auf das Podest und erreichte auch anschließend in Barcelona ein Top-3-Finish. In Assen und Misano glänzte der 33-Jährige zudem mit Top-5-Ergebnissen.

In Donington Park am vergangenen Wochenende lief für den früheren MotoGP-Piloten dagegen nicht viel zusammen. Nach einem Sturz im zweiten Training wurde dem Ducati-Piloten in der Superpole die schnellste Zeit wegen gelber Flagge gestrichen – nur Startplatz 19.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Donington Park © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Scott Redding und Sam Lowes © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Alex Lowes und Scott Redding © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Andrea Iannone und Axel Bassani © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu gewinnt das Rennen © Gold & Goose Nicolò Bulega, Toprak Razgatlioglu, Alex Lowes © Gold & Goose Sieger Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter

Erstmals absolvierte Iannone zudem ein Superbike-Wochenende ohne einstelliges Ergebnis. Der Italiener erklärte sein mageres Abschneiden auch mit fehlender Erfahrung auf der englischen Traditionspiste. «Für mich war alles neu, auch wenn ich die Strecke schon vor vielen Jahren gefahren bin, denn das Motorrad ist gänzlich anders als beim letzten Mal», verwies Iannone auf den 125er-GP von 2009. «Im Gegensatz zu den anderen Fahrern habe ich keine Daten aus dem letzten Jahr, die ich mit denen von heute vergleichen könnte.»

Im ersten Lauf und im Superpole-Race erreichte der Go-Eleven-Pilot die Plätze 11 und 10, das zweite Rennen beendete er in der Box. «Ich versuchte, mein Bestes zu geben, aber überholen war schwierig. Wir hatten sicherlich nicht die beste Abstimmung und das ideale Gefühl für das Motorrad erreicht», stöhnte Iannone. «Das zweite Rennen war sehr hart. Gleich zu Beginn spürte ich Schmerzen in meinem rechten Unterarm, der dann schließlich blockierte und mich zur Aufgabe zwang. Ich hatte nicht mehr die Kraft in meinen Händen und Fingern, um den Bremshebel zu betätigen. Das ist noch nie passiert und ich konnte so nicht weiterfahren. Das war bitter, denn ich hatte viele Fahrer überholt und eine hervorragende Pace. Ich weiß, dass wir unser Ziel nicht erreicht haben, aber ich bin zuversichtlich und sicher, dass wir in Most wieder konkurrenzfähig sein werden.»

In Tschechien benötigt Iannone dringend wieder starke Ergebnisse, um in der Gesamtwertung den sechsten Rang behaupten zu können. Nach Donington liegt er mit 88 Punkten nur noch drei Zähler vor Markenkollege Danilo Petrucci (85 P.).