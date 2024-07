Premiere für Alvaro Bautista: Crash, bevor es losging

Solange sich Alvaro Bautistas Gefühl für die Ducati V4R nicht verbessert, werden wir vom zweifachen Superbike-Weltmeister keine Siege mehr sehen und keine anderen Aussagen hören. In Donington wurde er einmal Dritter.

Im Vorjahr hat Alvaro Bautista in 36 Rennen 27 Mal gewonnen und stand 31 Mal auf dem Podium. Geändert haben sich seither zwei Dinge: Das Mindestgewicht für den Fahrer in voller Montur wurde wegen seiner Überlegenheit eingeführt, was für den Spanier 5 bis 6 Kilogramm Zuladung mit sich bringt. Und Toprak Razgatlioglu sitzt jetzt auf einer BMW, die offensichtlich zu deutlich mehr in der Lage ist, als die Markenkollegen des Türken zeigen.

Bautistas Aussagen sind seit Saisonbeginn identisch, er hat nicht mehr dasselbe Gefühl für seine Ducati Panigale V4R wie letztes Jahr und kann deshalb nicht so schnell fahren.



In Donington Park gewann er 2023 beide Hauptrennen und wurde im Sprint um 0,3 sec von Toprak geschlagen.



Seine Ausbeute in diesem Jahr: Startplatz 11, in den Rennen sah er die Zielflagge als Dritter, Sechster und Fünfter.

Trotz seiner Schwierigkeiten liegt der Spanier in der Gesamtwertung mit 186 Punkten auf Platz 3, vor ihm sind Aruba-Teamkollege Nicolo Bulega (200) sowie Razgatlioglu (241).



«Meine Leistung war gleich wie am Samstag, nur wurde ich dieses Mal halt Fünfter», hielt der 61-fache Laufsieger fest. «Ich kann euch nur die immer gleiche Geschichte erzählen, dass ich nicht so fahren kann, wie ich will – wir straucheln.»

Bulega, der gerade mal sein fünftes Superbike-Wochenende bestritt, wurde Vierter und zweimal Zweiter. Ihn plagen keine Sorgen, wie sie Bautista hat.



«Unsere Motorräder sind unterschiedlich, meines ist schwerer», erklärte Alvaro. «Für einen kleinen und leichten Fahrer wie mich ist es auf dieser Strecke schwieriger, wegen der schnellen Richtungswechsel und den Bergauf- und Bergabpassagen. An einigen Stellen war ich letztes Jahr viel schneller, weil ich die angesprochenen Probleme nicht hatte. Es hat auch nicht alles mit der Größe zu tun, jeder Fahrer ist anders. Petrucci ist auch groß und trotzdem nicht so schnell wie Nicolo. Es kommt auch auf die Motorradabstimmung und das Fahrertalent an.»

Die Krönung für ein weiteres mieses Wochenende, gemessen an Bautistas eigenen Ansprüchen, war sein Sturz in der letzten Kurve der Besichtigungsrunde vor dem zweiten Hauptrennen. «Ein dummer Crash», urteilte der 39-Jährige. «Ich versuchte den harten Hinterreifen und wollte sehen, wie er sich bei einem starken Bremsmanöver verhält. Ich hatte einen 14 Runden alten Vorderreifen montiert und einen neuen Hinterreifen. Mit dieser Kombination bin ich gestürzt. Glücklicherweise habe ich ein sehr gutes Team, das mein Motorrad vor dem Start reparieren konnte. In der Besichtigungsrunde oder Aufwärmrunde bin ich noch nie gestürzt, das war mein erstes Mal.»