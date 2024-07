BMW: Scott Redding über seine Leistungsexplosion

Scott Redding zeigte sich in England in guter Form

Fast ein Jahr musste sich Scott Redding gedulden, dass er es in der Superbike-WM wieder in die Top-5 schaffte. «Ich glaubte immer daran, dass wir es können, weil es Toprak ja auch kann», sagte der BMW-Werksfahrer.

Während Toprak Razgatlioglu mit der BMW von Sieg zu Sieg eilt, es sind bereits sieben Triumphe in Folge, und die Weltmeisterschaft anführt, müssen die anderen drei BMW-Piloten Michael van der Mark, Scott Redding und Garrett Gerloff deutlich kleinere Brötchen backen.

Redding gelang bei seinem Heimrennen in Donington Park der Befreiungsschlag, zum ersten Mal seit dem 29. Juli 2023 schaffte es der Engländer in einem Rennen wieder in die Top-5. Damals wurde der Bonovo-Pilot in Most/Tschechien Vierter, seinen letzten Podestplatz eroberte der 31-Jährige am 10. September 2022 als Zweiter in Magny-Cours.

Scott zeigte in England eine durchgehend starke Performance: Er qualifizierte sich für Startplatz 3, fiel im ersten Lauf am Samstag aber mit Kupplungsschaden auf Platz 5 liegend aus. In den beiden Rennen am Sonntag sah er jeweils als Vierter die Zielflagge.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Donington Park © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Scott Redding und Sam Lowes © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Alex Lowes und Scott Redding © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Andrea Iannone und Axel Bassani © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu gewinnt das Rennen © Gold & Goose Nicolò Bulega, Toprak Razgatlioglu, Alex Lowes © Gold & Goose Sieger Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter

Wie kam es zu der Leistungsexplosion, fragte SPEEDWEEK.com beim 12-fachen Laufsieger und Vizeweltmeister von 2020 nach. «Wir haben bereits in Misano Schritte nach vorne gemacht, konnten diese aber nicht zeigen», erklärte Scott. «Für Donington hatten wir ein Ziel und wussten, wo wir stehen müssen. Jetzt wissen wir, was wir brauchen. Und wenn wir nicht dort sind, wissen wir, wo wir ansetzen müssen. Jetzt kommen einige Dinge zusammen. Wenn das Motorrad besser funktioniert und ich es auf meine Art fahren kann, dann kann ich Vertrauen aufbauen. So war es am Wochenende. Ich fuhr eine schnelle Runde und dann eine zweite. So kam ich in einen Rhythmus und wurde immer entspannter. So richtete ich mich selbst auf. Wenn du aus dem Nirgendwo kommst, dann ist es anders, wenn du auf einmal wieder konkurrenzfähig bist. Dann fokussierst du dich mehr auf das Fahren und bist dadurch präziser. Ich habe das in mir, musste es aber herauslassen.»

Fiel das Redding auf seiner Heimstrecke leichter? Dort fuhr er immer stark. «Ich ging das wie jedes Rennwochenende an», bemerkte er. «Zuvor war es schwierig, ich habe deshalb keine Wunder erwartet. Dann stellte ich fest, dass das Motorrad für mich in gewissen Bereichen besser funktionierte als im Vorjahr. Meine Stärken sind jetzt meine Schwächen, insgesamt stehe ich aber gut da. Natürlich bin ich beim Heimrennen besonders motiviert. Aber viel wichtiger ist: Wenn du spürst, dass du an der Spitze fahren kannst, dann bist du automatisch motivierter und glaubst mehr an dich. Ich musste mir ständig sagen, dass ich es kann. Und ich wusste, dass ich es kann, weil ich es in der Session davor gezeigt habe. Aber wenn du nichts zeigst, dann hast du Zweifel. Ich glaubte immer daran, dass wir es können, weil es Toprak ja auch kann. Das ist sehr gut für mich, weil ich dadurch weiß, was das Motorrad kann.»