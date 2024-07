Andrea Iannone (Ducati): Podium dank MotoGP-Erfahrung

Als Dritter im ersten Lauf der Superbike-WM 2024 in Most sorgte Andrea Iannone für großen Jubel bei seinem Ducati-Team Go Eleven. Der frühere MotoGP-Pilot ist überzeugt, dass man gemeinsam noch viel mehr erreichen kann.

In Donington Park gab Andrea Iannone eine schwache Vorstellung, erreichte nur Startplatz 19 und in den Rennen kein einstelliges Ergebnis – das zweite Rennen gab er sogar mit Unterarmkrämpfen auf. Nur wenige Tage später in Most tritt der Italiener wie verwandelt auf: Zweiter der Superpole und im ersten Lauf fuhr der 34-Jährige als Dritter auf das Podest.

Rundenlang kämpfte Iannone dabei mit Danilo Petrucci um Platz 2 und um die Ehre des besten Ducati-Piloten. Auf der Ziellinie hatte der Go-Eleven-Pilot nur um 0,141 sec das Nachsehen.



«Während ich hinter Danilo fuhr, stieg die Temperatur in meinem Vorderreifen und wenn ich ihn überholen wollte, verpasste ich deswegen mehrmals die Linie», erklärte Iannone SPEEDWEEK.com. «Ich konnte ihn dann immer wieder einholen, ihn zu überholen war aber nicht möglich. Natürlich werden wir versuchen, für die Rennen am Sonntag noch eine Verbesserung zu erreichen. In jedem Fall sind wir zufrieden, weil uns nicht viel zur Spitze fehlt und wir ums Podium kämpfen.»

In der Gesamtwertung zog Petrucci mit 105 Punkten jedoch an Iannone vorbei, der mit 104 Punkten Rang 7 belegt. Das dritte Superbike-Podium, das erste seit Platz 2 im Superpole-Race in Barcelona, war Balsam auf die Seele.



«Ich freue mich hauptsächlich für mein Team», betonte der Italiener. «Vor einem Jahr hätte ich ein solches Comeback nicht für möglich gehalten. Aber wir wollen mehr, besonders ich und dafür gebe ich alles – für alle Menschen um mich herum. Ich fordere viel von ihnen, noch mehr verlange ich aber von mir. Ich bin wahrlich nicht bei 100 Prozent und pushe meine Crew in jeder Session, um die richtige Richtung einzuschlagen.»

Iannone ergänzte: «Ich denke, wir haben dieses Ergebnis auch dank meiner MotoGP-Erfahrung erreicht – und wir haben das Potenzial, noch mehr zu erreichen. Wahrscheinlich war es eines der schwierigsten Rennen meiner Karriere. Ich bin zum ersten Mal in Most und wusste nicht, was ich zu erwarten habe – vor allem in den langen Rennen. Meine körperliche Verfassung ist nicht optimal, das habe ich jetzt verstanden. Wichtig ist, dass wir uns kontinuierlich verbessern. Manchmal haben wir Schwierigkeiten, aber ich bin glücklich, weil wir mehr erreichen können.»