Sieger Toprak Razgatlioglu: Dieses Mal mit Schnauzer 20.07.2024 - 16:41 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Toprak Razgatlioglu mit neuem Look

Als erster Fahrer hat Toprak Razgatlioglu in der Superbike-WM zehn Rennen für BMW gewonnen, zuletzt acht in Folge. In Most steht der Türke weit über seinen Gegnern und gewann Lauf 1 mit 5,74 sec Vorsprung.