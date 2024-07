Domi Aegerter (Yamaha): «Immerhin ein paar Punkte» 20.07.2024 - 18:30 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Dominique Aegerter kann dem Superbike-Meeting in Most nicht viel abgewinnen

Am Freitag auf Platz 14, in der Superpole 17. und im ersten Superbike-Lauf in Most erreichte Dominique Aegerter auf Position 13 das Ziel. Grund zum Jubel hat der Schweizer im Yamaha-Team Giansanti Racing bisher nicht.