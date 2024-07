Nicolo Bulega: Nichts von Petrucci & Iannone gelernt

Nicolo Bulega findet zur Strecke in Most keinen Zugang, im ersten Rennen der Superbike-WM landete er auf Position 6. Der Ducati-Pilot ist mit der Performance nicht unglücklich und verweist auf seinen Status als Rookie.

Bei besten Wetterbedingungen fand das erste Rennen der Superbike-WM in Most statt. Dieses gewann Toprak Razgatlioglu (BMW) überlegen vor den Ducati-Privatiers Danilo Petrucci und Andrea Iannone. Vergeblich hielt man an der Spitze Ausschau nach Ducati-Werksfahrer Nicolo Bulega, der 13,8 Sekunden nach dem Sieger von der Zielflagge abgewunken wurde.

Der Superbike-Rookie sicherte sich für das Rennen am Samstag und das Superpole-Race am Sonntagvormittag die vierte Startposition. Von dort hielt er sich vom Start weg in der ersten Rennhälfte in der Verfolgergruppe und führte diese ab Runde 6 an. Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits 2,7 Sekunden Rückstand auf Razgatlioglu. Dem Italiener gelang es in den folgenden Runden bis Rennhälfte nicht, den Rückstand zu verringern.

Stattdessen legte er in Sachen Positionsentwicklung den Rückwärtsgang ein und wurde bis zum Rennende nicht nur von Petrucci und Iannone, sondern auch von Teamkollege Alvaro Bautista und Remy Gardner (Yamaha) überholt. In der zweiten Rennhälfte gelangen Bulega nur noch niedrige 1:33er-Zeiten. Wäre das Rennen zwei Runden länger gewesen, hätte er seine Positionen auch an die nachfolgenden Andrea Locatelli (Yamaha) und Garrett Gerloff (BMW) verloren.

«Ich hatte kein gutes Gefühl wie an den vergangenen Rennwochenenden. Beim Rennstart war ich stark und konnte die Probleme mit den neuen Reifen übertünchen. Dann habe ich einen Abbau der Reifen gespürt und die Probleme fingen an», so Bulega, welcher mit dem harten SC2-Vorderreifen unterwegs war und nicht weiß, ob dies die Ursache des Resultats ist.

Iannone und Petrucci überquerten die Ziellinie vor Bulega und spielten auf der technisch anspruchsvollen Rennstrecke ihre ganze Erfahrung aus. «Ich hatte erwartet, dass die beiden hinter mir bleiben würden. Sie waren dann aber schneller als ich und erkannten meine Probleme. Von den beiden habe ich nichts Neues lernen können, sondern den Anschluss verloren. Mein Fahrstil passt nicht zu dieser Strecke.»

Der 24-Jährige befindet sich in seiner ersten Superbike-Saison, für ihn sei der sechste Platz kein schlechtes Ergebnis. Er betonte, dass er das Auftaktrennen dieser Saison auf Phillip Island gewonnen habe und mehrere weitere Podestplätze geholt hat. «Vor der Saison hatte ich erwartet, dass ich die Gesamtwertung als Achter abschließen würde», so Bulega, der seine Erwartung und die des Teams übertrifft.

Nach einer halben Saison liegt der Italiener mit 210 Punkten auf dem zweiten WM-Rang. Auf Razgatlioglu ist sein Rückstand auf 56 Punkte angewachsen. Doch er ist bester Ducati-Pilot und liegt 11 Punkte vor seinem Teamkollegen, Weltmeister Alvaro Bautista.