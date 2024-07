Jonathan Rea (10.): Erst Sturz, dann gefühlt Letzter

Nach einem erfreulichen ersten Trainingstag lief bei Jonathan Rea am Samstag bei der Superbike-WM 2024 in Most nicht viel zusammen. Platz 10 im ersten Rennen war für den Yamaha-Piloten ein Rückschlag.

Als Dritter am Freitag war Jonathan Rea bester Yamaha-Pilot und guter Dinge für das restliche Superbike-Wochenende in Tschechien. Doch der Nordire erlebte in der Superpole ein Desaster, als er noch auf seiner Out-Lap stürzte. Glück im Unglück war, dass er sein Motorrad selbst zur Reparatur zurück in die Box bringen konnte.



«Ich machte im Qualifying auf der ersten Runde einen Fehler», ärgerte sich Rea. «In Kurve 16 sind ein paar Bodenwellen. Ich spürte ein Chattering und stürzte über die Front. Ein großes Lob an meine Crew, die das Bike in acht Minuten wieder flott machten. Ich hatte aber nur eine Runde und erreichte Platz 15 – das war besser als gar nichts. Trotzdem war es nach dem soliden Freitag frustrierend.»

Im Rennen über 22 Runden kam Rea bis auf Platz 10 nach vorn, nachdem der Rekordweltmeister die erste Runde nur als 19. beendet hatte.



«Mein Start aus der fünften Reihe war an sich gut, aber in der ersten Kurve war ich zwischen zwei Motorrädern eingeklemmt und nach Kurve 2 fühlte es sich an, als wäre ich Letzter», schilderte der 37-Jährige. «Ich konnte dann einige gute Überholmanöver machen und Schritt für Schritt nach vorn kommen. Bis Rennmitte konnte ich einen guten Rhythmus fahren, doch dann bekam ich Traktionsprobleme und gegen Rennende kam noch Chattering hinzu. Für Platz 10 musste ich ordentlich schuften und es war ein hartes Rennen. Am Sonntag probieren wir es erneut.»

Das sechste Saisonmeeting kann Rea nur retten, wenn er sich im Sprintrennen über nur zehn Runden bis in die Top-9 verbessert.



«Immerhin haben wir gute Informationen gesammelt, mit denen wir für Sonntag das Bike verbessern können», betonte der Familienvater. «Das Superpole-Race wird entscheidend sein, um für das zweite Rennen hoffentlich eine bessere Startposition zu erreichen.»