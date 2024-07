Für van der Mark steht fest: Toprak ist der Beste

«Toprak hat einen Weg gefunden, das Maximum aus diesem Motorrad zu holen», sagt dessen BMW-Teamkollege Michael van der Mark, der daran arbeitet, seinen Superbike-Fahrstil entsprechend anzupassen.

Nach zwei schmerzhaften und nicht von Erfolg geprägten Jahren kämpft sich Michael van der Mark in die Weltspitze zurück. Zwar steht er deutlich im Schatten seines Teamkollegen Toprak Razgatlioglu, der die vergangenen zehn Superbike-Rennen gewann und die Weltmeisterschaft mit 64 Punkten Vorsprung überlegen anführt, doch beim Niederländer ist ein Aufwärtstrend erkennbar. In bislang 18 Rennen dieser Saison gelangen ihm 13 einstellige Ergebnisse. Nach dem starken vierten Rang in Barcelona Ende März konnte er in Most als Fünfter im zweiten Hauptrennen nachlegen.

«In der Superpole war ich auf dem Weg zu einer sehr guten Runde, dann unterlief mir ein Fehler und ich stürzte», ärgerte sich van der Mark über den 16. Startplatz. «Dass ich das Wochenende dann noch mit einem fünften Rang beenden konnte, war schön. Im zweiten Hauptrennen hatte ich einen fantastischen Start und war überrascht, wie gut meine Pace war. Letztlich gab ich zu viel und investierte zu viel Energie, um mit Toprak und Bulega mithalten zu können.»

Bis Runde 13 von 22 fuhr der Supersport-Champion von 2014 auf Podestkurs, so stark sahen wir ihn schon lange nicht mehr. «Es tat gut, mal wieder so weit vorne zu fahren», gab Michael unumwunden zu. «Ich fuhr sogar die schnellste Rennrunde, das gibt meinem Vertrauen einen ordentlichen Schub.»

Natürlich verfolgt van der Mark sehr genau, was ROKiT-Teamkollege Razgatlioglu auf der anderen Boxenseite macht und wie er mit der M1000RR umgeht. «Das motiviert mich sehr», betonte der WM-Neunte gegenüber SPEEDWEEK.com. «Es ist auch gut für das Team, dass sie die ganzen Daten vergleichen können. Ich wusste, als Toprak zu unserem Team stieß, dass er der beste Fahrer in der Startaufstellung ist. Alles, was ich tun kann und muss, ist von ihm zu lernen. Ich lerne viel von ihm und habe meinen Fahrstil angepasst, um das Meiste aus dem Motorrad zu holen. Ich lerne, wie er es fährt. Meine größten Fortschritte habe ich durch den Fahrstil erzielt. Toprak hat einen Weg gefunden, das Maximum aus diesem Motorrad zu holen. Nach einigen Jahren wissen wir, dass sich eine Sekunde nicht einfach finden lässt, egal ob wir nach links oder rechts arbeiten. Toprak zeigte uns, dass wir mehr finden können, wenn ich mehr wie er fahre, statt am Set-up zu feilen.»

Abschließend meinte der 31-Jährige: «Ich habe lange nicht mehr da vorne gekämpft und bin das nicht mehr gewöhnt. Wenn ich dort fahre und mich wohler fühle, und ich weiß, dass ich das kann, dann gibt mir das den nächsten Schub und ich kann eine konstantere Leistung bringen. Das Wichtigste ist, dass ich öfter in dieser Lage bin.»