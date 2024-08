Portimão, Superpole-Race: Toprak holt den Sieg-Rekord

Im Superpole-Race der Superbike-WM in Portimão schrieb BMW-Star Toprak Razgatlioglu eine weitere Erfolgsgeschichte – es war der zwölfte Sieg in Serie! Danilo Petrucci (Ducati) und Alex Lowes (Kawasaki) auf dem Podium.

Toprak Razgatlioglu drückt der Superbike-WM 2024 immer mehr seinen Stempel auf. Gewinnt der BMW-Pilot in Portimão auch das Superpole-Race über nur zehn Runden, ist er alleiniger Rekordhalter. Bisher teilt sich der 27-Jährige diese Marke mit Jonathan Rea und Álvaro Bautista. Die Bezeichnung des Sprintrennens kommt daher, weil das Ergebnis in die Startaufstellung für den zweiten Lauf einfließt. Außerdem erhalten die Top-9 bis zu zwölf WM-Punkte und nehmen die ersten neun Startplätze ein, die weiteren Positionen entsprechend der Superpole vom Samstag.

Die Startaufstellung für den Sprint entsprach wiederum der Superpole. Aus der ersten Reihe starteten neben Pole-Setter Razgatlioglu Alex Lowes (Kawasaki) und Danilo Petrucci (Ducati). Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) folgte auf Position 6, Rekordsieger Jonathan Rea (Yamaha) auf Startplatz 8. Dominique Aegerter und Phillip Öttl (beide Yamaha) gingen von den Positionen 10 und 19 ins Rennen. Der Startplatz von Adam Norrodin (Honda) blieb leer, weil der Honda-Pilot nach dem Warm-up über Unwohlsein klagte.

Bei Rennstart um 14:45 Uhr Ortszeit zeigte das Thermometer bereits 30 Grad Celsius und die Sonne heizte den Asphalt auf 46 Grad auf. Im Superpole-Race ist der Einsatz des weichen Rennreifens SCX erlaubt.

Petrucci gewann den Start, ab der zweiten Runde übernahm aber Razgatlioglu das Kommando und fuhr mit schnellen Rundenzeiten einen komfortablen Vorsprung heraus. Bei Halbzeit lag der BMW-Pilot um 1,5 sec vor Petrucci, Lowes und Michael van der Mark (BMW), die um die übrigen Podestplätze kämpften.

Während Razgatlioglu souverän seine Runden abspulte und mit 3 sec Vorsprung seinen zwölften Sieg in Folge feierte – und sich damit den Rekord holte –, spitze sich hinter dem Türken der Kampf um Platz 2 zu. Nach unzähligen Positionswechseln brachte Petrucci den zweiten Platz auf dem Podium ins Ziel, Dritter wurde Lowes.

Als Siebter fuhr Xavi Vierge ein für Honda sehr erfreuliches Ergebnis ein. Bester Yamaha-Pilot wurde Dominique Aegerter auf der achten Position.

Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) wurde Sechster, Rekordweltmeister Jonathan Rea (Yamaha) Zehnter.

Philipp Öttl fuhr das gesamte Rennen auf Position 21.

So lief das Rennen:

Start: Petrucci vor Lowes und Razgatlioglu in die erste Kurve. Rea 6, Bautista 8,.



Runde 1: Petrucci vor Razgatlioglu, Lowes und van der Mark. Rea und Bautista hintereinander auf 6 und 7. Aegerter 9, Öttl 21.



Runde 2: Razgatlioglu in 1:40,069 min um 0,4 sec vor Lowes und 0,7 sec vor Petrucci. Die Top-6 innerhalb 2 sec. Aegerter auf 9, Öttl 21.



Runde 3: Razgatlioglu führt um 0,5 sec. Bulega, Rea und Bautista kämpfen um Platz 5. Vierge auf Platz 8.



Runde 4: Razgatlioglu um 1,1 sec vorn. Lowes, Petrucci und van der Mark kämpfen um Platz 3. Aegerter (10.) mit Anschluss bis Platz 7.



Runde 5: Bulega 2,5 sec zurück auf Platz 5, eine Sekunde dahinter Bautista. Rea nur noch Neunter.



Runde 6: Razgatlioglu fast 2 sec vorn. Vierge, Iannone, Rea und Aegerter kämpfen um Platz 7.



Runde 7: Petrucci (2.) setzt sich auf Platz 2 durch, Lowes und van der Mark kämpfen um Platz 3 – und Bulega schließt auf! Öttl auf 21.



Runde 8: Petrucci mit kleinem Fehler – Lowes ist wieder dran, verbremst sich aber und verliert Platz 3 an van der Mark.



Runde 9: Razgatlioglu hat 3 sec Vorsprung. Rea vorbei an Iannone auf Platz 8.



Letzte Runde: Razgatlioglu siegt vor Petrucci und Lowes. Rea verliert zwei Positionen an Iannone und Aegerter und wird Zehnter.