Garrett Gerloff: Applaus von Bonovo BMW für Platz 8

Als Vierter im ersten Superbike-Lauf sorgte Garrett Gerloff für das Highlight von Bonovo BMW in Portimão. Die Performance des US-Amerikaners war am Sonntag nicht schlechter, die Ergebnisse aber schon.

Bereits am Freitag ließ sich erahnen, dass BMW in Portimão ein insgesamt ein gutes Wochenende haben würde. Denn Superstar Toprak Razgatlioglu fuhr in den Trainings die drittbeste Rundenzeit, dazu belegte dessen ROKiT-Teamkollege Michael van der Mark Platz 7 und Bonovo action-Pilot Garrett Gerloff wurde Achter.

Dass der Texaner im ersten Lauf von Startplatz 9 nach einer starken Schlussphase aus dem Positionskampf mit dem Niederländer und Alex Lowes (Kawasaki) als Sieger hervorging und als Vierter über die Ziellinie preschte, war Balsam auf der Seele des deutschen Teams. Es war Gerloffs bisher bestes Saisonergebnis.

An diese Ergebnisse konnte der 29-Jährige im Superpole-Race und zweiten Rennen mit den Plätzen 11 und 8 nicht anknüpfen. «Der Sonntag war nicht so fantastisch wie gestern», war sich Gerloff bewusst. «Das Sprintrennen war einfach ein Kampf. Ich hatte nicht den besten Start, musste beim Start das Gas zurücknehmen und wurde dann von einer Gruppe von Jungs überholt. Alle sind schnell, ich konnte mich nicht wieder auf Platz 9 vorarbeiten, also startete ich für das Hauptrennen eine Reihe weiter hinten. Im zweiten Rennen dasselbe. Ich hatte heute Probleme mit den Starts. Ich fiel so weit zurück und musste mich dann wieder nach vorn arbeiten. Ich bin glücklich, unter den ersten Zehn zu landen, aber ich weiß, dass wir mehr draufhatten. Es ist sehr frustrierend, das zu wissen.»

Teammanager Michael Galinski sieht die Performance seines Piloten differenziert. «Garrett ist nun einmal meistens nicht der Superstarter», schmunzelte der Norddeutsche. «Dann kam noch hinzu, dass er im langen zweiten Rennen wirklich nicht gut wegkam, wurde etwas abgedrängt und ist ruckzuck bis zum 18. Platz zurückgefallen. Dann war es sensationell, von 18 auf acht zu fahren. Da kann man nur sagen: Hut ab! Und da stehen wir anderen wirklich in nichts nach.»