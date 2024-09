Alex Lowes (Kawasaki) enttäuscht: Siege waren möglich

Ein Sturz am Samstag und ein mysteriöses Problem im zweiten Lauf machten Alex Lowes beim Superbike-Meeting in Magny-Cours einen Strich durch die Rechnung. Der Kawasaki-Pilot hielt Siege für möglich.

Alex Lowes war einer der Piloten, denen man in Magny-Cours Siege zutrauen musste. Denn im Regen ist der Engländer immer für ein starkes Ergebnis gut, doch im ersten Lauf rutschte der Kawasaki-Pilot in Führung liegend aus und musste das Rennen aufgeben. Die Abwesenheit von Toprak Razgatlioglu (BMW) und den Sturz von Álvaro Bautista (Ducati) nutzte der 33-Jährige im Superpole-Race für Platz 2 auf dem Podium.

«Seit Saisonbeginn ist das Gefühl zur Front beim Überholen einer meiner Stärken», erklärte der Familienvater in kleiner Journalistenrunde. «Ich habe mehrmals versucht, an Nicolò vorbeizukommen, aber die Strecke war etwas feucht und es wäre zu riskant gewesen.»

Im abschließenden zweiten Lauf sorgte ein technisches Problem dafür, dass Lowes nicht über Platz 4 hinauskam. Der Kawasaki-Pilot fuhr weit vorn, als er an den Streckenrand fuhr und bis auf Platz 13 zurückfiel. Seine anschließende Aufholjagd mit Rundenzeiten auf dem Niveau von Doppelsieger Nicolò Bulega (Ducati) war zum Zungeschnalzen.

«Ich bin froh, dass ich das Rennen zu Ende fahren konnte – und es war ein gutes Rennen», attestierte Lowes. «Ich hörte ein seltsames Geräusch und vermutete irgendein Problem am Motor und spürte Vibrationen. Es war so merkwürdig, dass ich die Kupplung zog und an die Seite fuhr. Wir müssen analysieren, was das gewesen sein könnte. Als ich weiterfuhr, war alles wie immer und weitgehend normal.»

Lowes weiter: «Natürlich bin ich auch enttäuscht, denn am Samstag hätten wir um den Sieg kämpfen können und vielleicht auch im zweiten Lauf, wenn ich Nicolò am Anfang hätte folgen können. Insgesamt kann man aber festhalten, dass unser Bike hervorragend war, das Team gute Arbeit geleistet hat und wir ein erfolgreiches Wochenende hatten.»

In der Gesamtwertung holte Lowes zwei Punkte auf den WM-Dritten auf und liegt nur noch acht Punkte hinter Bautista. «Schon, aber er ist verletzt – ich möchte ihn auf der Strecke schlagen», sagt Lowes selbstbewusst.