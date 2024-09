Grandios: 1. Podestplatz für das deutsche Bonovo-Team

Der erste Podestplatz ist für jedes Team sehr besonders. Der Texaner Garrett Gerloff schrieb im zweiten Superbike-WM-Hauptrennen in Magny-Cours in mehrerlei Hinsicht Geschichte.

Nach dem Gewinn der IDM Superbike mit Yamaha und Jonas Folger stieg das Team Bonovo action 2021 in die Superbike-WM ein und wechselte zu BMW.



2022 bildeten Eugene Laverty und Loris Baz das Bonovo-Duo, im Vorjahr Baz und Garrett Gerloff.



Dieses Jahr sehen wir den Texaner Gerloff und den Engländer Scott Redding im einzigen deutschen Superbike-WM-Team, hinter dem Eigentümer Jürgen Röder und Teamchef Michael Galinski stecken.

Redding hat mit zwei vierten Plätzen in Donington Park für die besten Saisonergebnisse gesorgt, in Frankreich ließ der ehemalige Vizeweltmeister zwei weitere folgen.



Gerloff legte im zweiten Hauptrennen als Dritter noch eins drauf und sorgte damit für den größten Erfolg in der vierjährigen WM-Geschichte der rührigen Truppe. Lediglich die beiden Ducati-Piloten Nicolo Bulega und Danilo Petrucci waren schneller unterwegs. Für Gerloff war es der erste Podestplatz mit BMW, sein siebter insgesamt – die anderen holte er mit Yamaha.



Dass ihm der Circuit de Nevers liegt, hat Gerloff bereits 2023 gezeigt, als er dort seine einzige Pole-Position eroberte.

«Das hätte uns schon letztes Jahr gelingen sollen, aber es ist wunderschön, dass ich das hinbekam, bevor ich BMW verlasse», erzählte Gerloff, der nächste Saison für das neue Kawasaki-Werksteam von Manuel Puccetti fahren wird. «Ich wusste das nicht, aber das war der erste Podestplatz für Bonovo. Es macht mich unwahrscheinlich glücklich, dass ich dem Team diesen Erfolg schenken durfte. Ich liebe die ganze Truppe und bin unsagbar traurig, dass wir nach dieser Saison getrennte Wege gehen. Das ist ein großartiges Team, wir haben so eine gute Zeit zusammen.»

Gerloff kam nur mühsam in die Saison und wusste nicht, weshalb es nicht läuft. «Einiges davon geht sicher auf meine Kappe, einiges auf die des Teams, es kam alles zusammen», schilderte der 29-Jährige, der jetzt auf dem zehnten WM-Rang liegt. «Dass wir jetzt ein paar gute Wochenenden in Folge haben, bedeutet uns allen viel. Es ist, als wären wir vom Fuße des Berges auf den Gipfel geklettert. Ich bin so glücklich für Jürgen und Michael, Michael Galinski hatte auf dem Podium Tränen in den Augen – genau darum geht es.»