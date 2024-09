Lebenszeichen von Honda: Das Ende der tristen Tage?

Das Honda-Werksteam überraschte bei der Superbike-WM in Magny-Cours mit einer beachtlichen Leistung. Das nährt die Hoffnung, dass der größte Motorradhersteller endlich die Wende eingeleitet hat.

Der letzte Podestplatz eines Honda-Fahrers in der Superbike-WM datiert auf den 5. März 2023, damals wurde Xavier Vierge in Mandalika auf der indonesischen Insel Lombok Dritter. Den letzten Sieg holte Nicky Hayden im Regen von Sepang 2016.

Seit Jahren ist der größte Motorradhersteller in der Bedeutungslosigkeit unterwegs, doch seit einigen Wochen ist zumindest ein Schimmern am Ende des Tunnels zu sehen. In Portimao wurde Vierge am Sonntag Siebter und Neunter, in Magny-Cours gelangen ihm von Startplatz 6 die Ränge 7, 5 und 8 in den Rennen.



Im zweiten Hauptrennen lag Xavi in den ersten drei Runden sogar auf Podestkurs, erst in der letzten Runde wurde der Spanier von Platz 6 auf 8 durchgereicht, weil sein Hinterreifen am Ende war.

Nichtsdestotrotz: Das war die stärkste Honda-Vorstellung, die wir in diesem Jahr zu sehen bekamen. Denn auch Teamkollege Iker Lecuona überzeugte mit den Plätzen 6, 7 und 9, obwohl er die ersten beiden Rennen von Startplatz 19 losfahren musste!

«Zunächst einmal möchte ich mich bei allen im Team bedanken, denn sie haben wie immer unglaublich hart gearbeitet, sowohl zu Hause als auch auf der Strecke», lobte Vierge. «In den letzten Rennen war unser Potenzial größer als das, was wir gezeigt haben – vor allem bei mir, da ich mit Arm-pump zu kämpfen hatte. Seit der Operation fühle ich mich besser, und schon in Portimao hatten wir ein solides Wochenende, gefolgt von einem wichtigen Test in Estoril, bei dem wir das Gefühl hatten, einen weiteren kleinen Schritt nach vorn gemacht zu haben.»

«Auf dieser Strecke, die normalerweise eine der schwierigsten für uns ist, haben wir die Früchte all dieser harten Arbeit geerntet», freute sich der 27-Jährige. «Es stimmt, dass dieses Wochenende von wechselnden Bedingungen geprägt war, aber wir waren bei nassen, feuchten und trockenen Verhältnissen stark. Wir sind noch nicht bereit um den Sieg zu kämpfen, aber im Vergleich zum Saisonbeginn haben wir einen guten Schritt gemacht. Im zweiten Rennen hatte ich einen guten Start und lag einige Runden auf den Plätzen 3 und 4, bis es unmöglich wurde, diese Position zu verteidigen. Ich habe versucht, an der Gruppe dranzubleiben, aber ich habe den Hinterreifen völlig verschlissen, vor allem auf der rechten Seite, die in den letzten Runden völlig hinüber war. Alles in allem war es ein sehr gutes Wochenende. Wir nehmen alles Positive mit und freuen uns auf den kommenden zweitägigen Test in Aragon, wo wir sehen werden, ob wir einen weiteren Schritt nach vorne machen können.»