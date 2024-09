Magny-Cours, Lauf 2: Bonovo BMW auf dem Podium!

Der zweite Lauf in Magny-Cours war auch ohne die Superbike-Stars Razgatlioglu, Bautista und Rea sehenswert und spannend. Den Sieg räumte Nicolò Bulega (Ducati) ab. Auf Platz 3 überzeugte Bonovo BMW-Pilot Garrett Gerloff.

Als Höhepunkt des siebten Saisonmeetings fand das zweite Rennen der Superbike-Kategorie als Letztes statt. Tatsächlich erfolgte die Verlegung an das Ende, um dem Rennen der MotoGP in Misano auszuweichen. Bei Rennstart um 15:30 Uhr herrschten ideale Bedingungen. Das Thermometer zeigte angenehme 22 Grad Celsius und es herrschte nur ein leichter Wind.

Die Startaufstellung des zweiten Superbike-Laufs hatte sich durch das Superpole-Race geändert. Das gab es auch noch nie: Mit Toprak Razgatlioglu (BMW), Jonathan Rea (Yamaha) und Álvaro Bautista (Ducati) fehlten die Stars der Superbike-WM im zweiten Lauf in Magny-Cours nach Stürzen. Dominique Aegerter (Yamaha) und Adam Norrodin (Honda) waren schon vorher außer Gefecht und werden von Alessandro Delbianco und Ivo Lopes ersetzt.

Von der Pole ging Nicolò Bulega (Ducati) vor Alex Lowes (Kawasaki) und Danilo Petrucci (Ducati) ins Rennen. Bester BMW-Pilot der Startaufstellung war Scott Redding auf der vierten Position. Xavi Vierge hielt als Fünfter die Honda-Flagge hoch. Erst auf Platz 9 folgte die beste Yamaha von Remy Gardner.

Die vorderen zwei Positionen waren schnell bezogen. Bulega gewann den Start und distanzierte das Feld mit schnellen Rundenzeiten spielerisch. Als sein Polster 3 sec betrug, kontrollierte der Ducati-Werkspilot das Rennen und fuhr einen souveränen Start-Ziel-Sieg ein. Durch das Fehlen von WM-Leader Razgatlioglu verkürzte Bulega seinen Rückstand auf den Türken auf 55 Punkte.

Ebenso schnell wie der Sieg war Platz 2 an Danilo Petrucci vergeben. Der Ducati-Privatier übernahm diese Position bereits in der ersten Runde und brachte sie ungefährdet ins Ziel.

Spannender und turbulenter war der Kampf um den letzten Podiumsplatz, für den es mehrere Bewerber gab. Angefangen bei Alex Lowes (Kawasaki), Garrett Gerloff und Michael van der Mark (beide BMW) sowie Xavi Vierge (Honda).

Am Ende setzte sich Bonovo-Pilot Gerloff durch, der gegen Rennende der schnellste Mann auf der Strecke war und verdient das Podium erreichte. Mann des Rennens war aber Alex Lowes, der wegen eines technischen Problems zeitweise bis auf Platz 13 zurückgefallen war. Die sehenswerte Aufholjagd brachte dem Kawasaki-Fahrer den vierten Platz ein.

Bester Yamaha-Pilot wurde Remy Gardner als Sechster. Der Australier holte sich diese Position in der letzten Runde, in dem er die Honda-Piloten Xavi Vierge (7.) und Iker Lecuona (10.) überrumpelte. Insgesamt zeigte Honda in Magny-Cours eine ermutigende Vorstellung und präsentierte sich auf Augenhöhe mit Yamaha und mit Abstrichen auch mit BMW.

Philipp Öttl lieferte sich die meiste im zweiten Lauf einen erfrischen Positionskampf mit Yamaha-Markenkollegen Bradley Ray, den der Bayer als undankbarer 16. für sich entschied.

So lief das Rennen:

Start: Bulega vor Lowes und Petrucci in die erste Kurve. Dann Vierge, van der Mark und Gerloff. Öttl auf 16.



Runde 1: Bulega 1 sec vor Petrucci und Vierge. Dann van der Mark, Gerloff und Bassani. Gardner auf Platz 8. Lowes fährt eine weite Linie und reiht sich weit hinten wieder ein. Offenbar vermutete er einen Defekt.



Runde 2: Bulega zieht in 1:36,766 min um 1,5 sec davon. Lowes auf 13, Öttl auf 17.



Runde 3: Nur Bulega fährt 1:36 min. Petrucci einsam auf Platz 2. Um P3 kämpfen Vierge, van der Mark und Bassani.



Runde 4: Van der Mark (3.) und Bassani (4.) jetzt vorbei an Vierge (5.). Gardner auf Platz 8. Lowes ist Elfter.



Runde 5: Bulega in 1:36,717 min um 0,5 sec schneller als Petrucci. Bassani fährt sein bisher bestes Rennen mit Kawasaki und verbessert sich vorbei an van der Mark auf Platz 3.



Runde 6: Petrucci 2,7 sec hinter Bulega (1.) und 2,5 sec vor Bassani (3.). Lowes läuft auf Locatelli (10.) auf.



Runde 7: Bulega fährt jetzt 1:37 min. Gerloff kassiert Platz 5 von Vierge.



Runde 8: Van der Mark wieder auf Platz 3 – Bassani hielt die Gruppe zunehmend auf. Lowes vorbei an Locatelli auf Platz 10.



Runde 9: Bassani fällt auch hinter die BMW von Gerloff (5.) zurück. Erst dann absolviert er eine Long-Lap – nur noch Elfter.



Runde 10: Bulega jetzt 3 sec vor Petrucci. Gerloff schnappt sich jetzt noch Platz 3 von van der Mark. Hinter den beiden BMW folgen unmittelbar die beiden Honda-Werkspiloten! Öttl auf 16.



Runde 11: Lowes vorbei an Redding auf Platz 8 – der Kawasaki-Pilot liegt nur 1,8 sec hinter Platz 3!



Runde 12: Bulega kontrolliert das Rennen. Spannend bleibt der Kampf um Platz 3. Gardner hat Lowes (7.) auch hinter sich gelassen.



Runde 13: Lowes hat sich Honda-Pilot Vierge geschnappt und ist Sechster. Sein Bruder Sam (Ducati) gibt das Rennen in der Box auf.



Runde 14: Gerloff (3.) derzeit der schnellste Mann auf der Strecke, aber Lowes ist nur unwesentlich langsamer und hat Iker Lecuona (Honda) überholt.



Runde 15: Gerloff (3.), van der Mark, Lowes und Vierge (6.) trennen 2,7 sec. Öttl auf 16.



Runde 16: Gerloff fährt in 1:36,977 min eine erstaunliche Rundenzeit. Lowes (5.) nur noch 0,3 sec hinter van der Mark.



Runde 17: Bulega um 3,2 sec vor Petrucci und 6,7 sec vor Gerloff.



Runde 18: Lowes jetzt Vierter – 1,8 sec fehlen ihm auf Gerloff (3.). Gardner Achter.



Runde 19: Gerloff (3.) holt auf die Top-2 auf und hält so Lowes auf Distanz.



Runde 20: Bulega lässt es mit einer 1:38 min bereits ruhig angehen.



Letzte Runde: Bulega gewinnt vor Petrucci und Gerloff.