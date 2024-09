Michael van der Mark: Wo BMW noch besser werden muss

Es gab wohl niemanden im Paddock der Superbike-WM, der Michael van der Mark den Sieg im ersten Lauf in Magny-Cours nicht gegönnt hat. Der Sonntag lief für den ROKiT BMW-Piloten nicht ganz so erfolgreich.

Zwei Jahre war Michael van der Mark dauerverletzt und wenn er auf dem Motorrad saß, war er stark eingeschränkt. In der Superbike-WM 2024 beginnt der Niederländer, seine frühere Stärke zurückzugewinnen. Top-10-Resultate wurden die Regel und seit Most kämpfte der Supersport-Weltmeister von 2014 mehrfach um Platzierungen in den Top-5.

Sein erstes Podium in der Superbike-WM 2024 gelang dem 31-Jährigen am vergangenen Wochenende in Magny-Cours im ersten Lauf – es war ein Sieg! Dass es am Sonntag mit den Plätzen 8 und 5 im Superpole-Race und zweiten Lauf nicht ganz so gut lief, kann van der Mark akzeptieren.

«Ich bin wirklich sehr glücklich darüber, wie das Wochenende gelaufen ist. Das Bike hat sich vom ersten Tag an fantastisch angefühlt. Wir hatten einige wirklich gute Ergebnisse, vor allem den Sieg gestern, und haben viele Punkte geholt», zählte der BMW-Pilot die positiven Aspekte auf. «Im Superpole-Race haben wir mit den Reifen gepokert, und aus irgendeinem Grund hat es auf meinem Bike nicht so gut funktioniert. Es war schade, am Ende so viele Positionen zu verlieren, aber wir waren immer noch in den Top-Ten und haben Punkte geholt. Im zweiten Rennen hatte ich einen fantastischen Start, aber gleich zu Beginn habe ich gemerkt, dass ich nicht die Pace von Nicolò Bulega und Danilo Petrucci hatte. Also habe ich versucht, meine Pace zu managen, und ich bin ein gutes Rennen gefahren.»

Mit den jüngsten Ergebnissen bestätigte van der Mark das in ihn gesetzte Vertrauen von BMW, ihn auch im kommenden Jahr als Teamkollegen von Toprak Razgatlioglu zu bestätigen. Der sechsfache Superbike-Sieger fährt seit 2021 für den deutschen Hersteller und hat viel in dieses Projekt investiert und hat nicht zuletzt seine Gesundheit aufs Spiel gesetzt. Nachlassen will er nicht.

«Wir müssen uns noch in einigen Bereichen verbessern, zum Beispiel beim Herausfahren aus den Kurven», schaute van der Mark bereits auf die übrigen Saisonrennen. «Wenn wir das in den Griff bekommen, sollten wir länger um Podiumsplätze kämpfen können. Aber insgesamt war das Wochenende fantastisch, und mit einem Sieg und vielen Punkten nach Hause zu fahren, ist immer großartig.»

Mit insgesamt 38 Punkten zog van der Mark in der Gesamtwertung an Andrea Iannone (Ducati) und Remy Gardner (Yamaha) vorbei und ist nach Magny-Cours WM-Siebter.