SBK-Aufstieg für Yari Montella: «Geheimnisse stehlen»

2025 wird das Team Barni Spark in der Superbike-WM erstmals zwei Ducati Panigale V4R an den Start bringen. Neben Routinier Danilo Petrucci bekommt der 24-jährige Yari Montella eine große Chance.

Regelmäßige Besucher von SPEEDWEEK.com wissen seit Juli von den Plänen des italienischen Barni-Teams, im nächsten Jahr zwei Superbikes einzusetzen – dafür wird das Supersport-Engagement geopfert.

Die Truppe von Marco Barnabo hat sich in den vergangenen Jahren in der Superbike- und Supersport-WM zu einer der besten Adressen entwickelt, momentan liegen Danilo Petrucci (SBK) und Yari Montella (SSP) auf den WM-Positionen 5 und 2.



Petrucci gewann in Cremona das erste Hauptrennen am Samstagnachmittag, sein erster Sieg in der Superbike-WM!



«Wir haben diese Reise mit Marco und seinem Team mit dem klaren Ziel begonnen, zu zeigen, dass wir gemeinsam einen Einfluss auf diese sehr konkurrenzfähige Meisterschaft haben können», teilte Partner Spark mit. «Wachsen bedeutet auch, sich weiterzuentwickeln. Deshalb haben wir uns entschieden, unseren Fahrer Yari Montella in die Superbike-Klasse aufsteigen zu lassen und in der nächsten Saison zwei Motorräder einzusetzen. Ich bin sicher, dass das Team unter Marcos Führung noch einige Male die oberste Stufe des Podiums erreichen wird!»



«Für meine Karriere ist dies ein sehr wichtiger Moment», weiß Montella. «Es war mein Ziel, die Spitze der Kategorie zu erreichen, es war ein Traum, um ehrlich zu sein. Es mit einem Team zu schaffen, mit dem ich seit zwei Jahren zusammenarbeite, und einen Teamkollegen wie Petrucci zu haben, macht es noch spezieller. In dieser Situation habe ich die Möglichkeit, viele kleine Geheimnisse vom Team und meinem Teamkollegen zu lernen und zu ‚stehlen‘. Im Vergleich zur Supersport gibt es viel mehr Variablen zu beachten, aber ich kann es kaum erwarten, in der Superbike zu starten. Ich denke aber noch nicht an 2025, sondern konzentriere mich darauf, die Supersport-Saison so gut wie möglich abzuschließen. Nach den Rennen in Jerez werde ich anfangen, über das neue Motorrad nachzudenken.»



«Ein zweites Motorrad in der Superbike-Klasse einzusetzen, ist eine sehr wichtige Entscheidung für uns», betont Barnabo. «Wir haben gut gearbeitet, und alle Bedingungen sind richtig, um diesen Schritt zu machen: Einerseits hat Yari in den letzten zwei Jahren bei uns gezeigt, dass er den Aufstieg in die höhere Kategorie verdient hat, und es ist richtig, diese Reise gemeinsam fortzusetzen. Zum anderen war es immer unser Ziel, weiter zu wachsen. In diesen Jahren haben wir immer hart gearbeitet, und mit dem zweiten Superbike ernten wir nun die Früchte unserer Bemühungen, auch dank der Unterstützung der Sponsoren, die sich entschieden haben, uns zur Seite zu stehen.»