Iker Lecuona: Echte Freude über Petrucci-Hattrick

Auf der Auslaufrunde des zweiten Superbike-Laufs in Cremona sahen wir eine ungewöhnlich herzliche Gratulation von Iker Lecuona (Honda) beim Dreifach-Sieger Danilo Petrucci (Ducati). Was dahintersteckte.

Ein Schulterklopfer, ein Klaps auf den Rücken oder sonst wo bei einem Sieger durch einen Konkurrenten sieht man häufig, doch die Gratulation von Iker Lecuona bei Danilo Petrucci nach dem dritten Cremona-Sieg des Ducati-Privatiers war besonders.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Cremona © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Danilo Petrucci, Andrea Iannone, Nicolò Bulega, Alex Lowes © Gold & Goose Xavi Vierge und Tito Rabat © Gold & Goose Andrea Iannone, Nicolò Bulega, Alex Lowes © Gold & Goose Álvaro Bautista und Iker Lecuona © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Álvaro Bautista und Nicolò Bulega © Gold & Goose Alex Lowes und Garrett Gerloff © Gold & Goose Iker Lecuona und Xavi Vierge © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi vor Markus Reiterberger © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Danilo Petrucci gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Danilo Petrucci © Gold & Goose Sieger Danilo Petrucci © Gold & Goose Bautista, Petrucci, Bulega © Gold & Goose Sieger Danilo Petrucci Zurück Weiter

Der Honda-Pilot fuhr auf der Auslaufrunde neben dem Italiener, ergriff dessen ausgestreckte Hand und wollte sie gar nicht mehr loslassen. Sie hielten an und umarmten sich. Der Spanier strahlte dabei beinahe mehr als der 33-Jährige selbst.

«Ich freute mich riesig für ihn», erklärte Lecuona auf Nachfrage von SPEEDWEEK.com. «Seit unserer gemeinsamen Zeit als Teamkollegen in der MotoGP haben wir ein super Verhältnis. Damals haben wir uns zu Anfang bekämpft, aber dann sprachen wir bei Saisonhalbzeit miteinander, dass wir uns besser gegenseitig helfen. Das haben wir dann auch getan und sind seitdem Freunde. Ich hoffe, selbst eines Tages so eine Leistung zeigen zu können, aber das war sein Wochenende. Er hatte in diesem Jahr einen schweren Sturz und musste sich davon erholen. Jetzt gewann er drei Rennen bei seinem Heimrennen und vor seinen Fans. Er gewann in der MotoGP, bei der Rallye Dakar und jetzt hier in der Superbike-WM – fantastisch.»

Erstaunlich: Petrucci ist der erste Kundenpilot, dem ein Hattrick an einem Superbike-Wochenende gelang. Zuvor hatten auch nur drei Fahrer alle drei Rennsiege einfahren können: Álvaro Bautista, Jonathan Rea und Toprak Razgatlioglu.