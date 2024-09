Marvin Fritz: «Das geht mit dem Superbike nicht»

Punkte sprangen für Marvin Fritz bei seinem Gasteinsatz in der Superbike-WM keine heraus, der 31-Jährige konnte in Cremona aber wertvolle Daten für Yamaha sammeln. In Aragon bekommt er eine weitere Chance.

Wegen seines Trainingsunfalls mit dem Mountainbike fällt Dominique Aegerter voraussichtlich bis zu den Rennen in Estoril (11.–13. Oktober) aus. In Magny-Cours vertrat ihn Alessandro Delbianco im Giansanti Racing Team, in Cremona Marvin Fritz. Der 31-Jährige bestreitet hauptberuflich im Yamaha Austria Racing Team (YART) die Endurance-WM und war beteiligt am Gewinn des WM-Titels 2023 sowie der Vizeweltmeisterschaft in diesem Jahr.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Cremona © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Danilo Petrucci, Andrea Iannone, Nicolò Bulega, Alex Lowes © Gold & Goose Xavi Vierge und Tito Rabat © Gold & Goose Andrea Iannone, Nicolò Bulega, Alex Lowes © Gold & Goose Álvaro Bautista und Iker Lecuona © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Álvaro Bautista und Nicolò Bulega © Gold & Goose Alex Lowes und Garrett Gerloff © Gold & Goose Iker Lecuona und Xavi Vierge © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi vor Markus Reiterberger © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Danilo Petrucci gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Danilo Petrucci © Gold & Goose Sieger Danilo Petrucci © Gold & Goose Bautista, Petrucci, Bulega © Gold & Goose Sieger Danilo Petrucci Zurück Weiter

Yamaha war auf dem neuen Cremona Circuit wenig konkurrenzfähig, Andrea Locatelli sorgte als Siebter im Sprint für das beste Ergebnis. In den beiden Hauptrennen lief noch weniger zusammen, dort war Platz 9 von «Loka» im zweiten Lauf das Highlight. Rekordchampion Johnny Rea fehlte wie Aegerter verletzungsbedingt.



Fritz wurde in den beiden langen Rennen 17. und 18., im Sprint stürzte der Mosbacher.

«Für mich ging es an dem Wochenende nicht darum zu zeigen, was ich kann», sagte Marvin beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Ich fahre weiterhin Langstrecke, ich habe einen neuen Zweijahresvertrag mit YART. Ich wollte genießen, sollte das Bike weiterentwickeln und Daten von unserer Seite mit einbringen. Mit den Reifen war es vom Fahrstil her eine Riesenumstellung für mich und Niccolo Canepa. Wie wir in der Langstrecke fahren, das Motorrad vorne tief und hinten hoch, das geht mit dem Superbike nicht – wir haben es versucht. Wenn das Bike vorne hoch ist, ist das etwas ganz anderes. Wahrscheinlich deshalb bin ich im Sprint auch gestürzt.»

Im zweiten Rennen drehte Fritz elf Runden innerhalb 1:31 min, am Samstag waren es nur zwei. «Ich wollte nicht zu viel riskieren, sondern habe meine Runden abgespult», bemerkte der Yamaha-Pilot. «Generell war es ein gutes Ende, die Daten haben viel besser ausgeschaut.»

Weshalb stand Yamaha in Cremona so schlecht da? «Wir hatten vor allem Probleme mit dem Seitengrip», analysierte Marvin. «Im ersten und letzten Sektor waren wir gleich schnell wie alle anderen, aber in Sektor 2 und 3 haben wir viel verloren. Was genau das Problem ist, kann ich nicht sagen. Das Superbike ist für mich viel schwieriger zu fahren, das mit den Reifen kommt dazu. Ich hatte es mir einfacher vorgestellt.»



Fritz wird auch am kommenden Wochenende in Aragon als Ersatz für Aegerter auf der GRT-Yamaha sitzen.