Andrea Locatelli (Yamaha): «Möchte positiv bleiben»

Yamaha macht in der Superbike-WM 2024 schwere Zeiten durch. Nach dem Meeting im MotorLand Aragon klingen auch die Kommentare von Aushängeschild Andrea Locatelli mehr nach Durchhalteparolen.

Aragon reihte sich für Yamaha nahtlos in die Serie schwacher Ergebnisse ein. Als Siebter der Superpole holte Pata Prometeon-Werkspilot Andrea Locatelli mit den Plätzen 10, 11 und 9 lediglich 13 Punkte; Teamkollege Jonathan Rea holte fünf Zähler. Weitere Punkte steuerten Remy Gardner (Giansanti Racing) und Bradley Ray (Motoxracing) bei – jeweils einen. Aegerter-Ersatz Marvin Fritz (Giansanti Racing) und Philipp Öttl (GMT94) blieben punktelos.

Locatelli ist bemüht, den Ergebnissen positives abzugewinnen. «Beim Richtungswechsel in Kurve 13 wäre ich fast gestürzt und hätte drei Sekunden verloren. Mit drei Sekunden weniger auf unsere Rennzeit [im ersten Lauf] hätten wir um die ersten fünf Plätze kämpfen können», beteuerte der 27-Jährige. «Die Ergebnisse sind allerdings nicht das, was wir uns wünschen, aber wir haben in jeder einzelnen Session alles gegeben. Wir wissen, dass wir uns verbessern und uns mehr anstrengen müssen. Wir haben noch zwei Rennen und können bis zum Ende des Jahres lernen – vielleicht haben wir in Estoril und Jerez eine Chance. Ich möchte bis zum Ende positiv bleiben.»

Die derzeit trostlose Situation an einem Rennwochenende macht sich immer stärker in der WM-Tabelle bemerkbar. Denn nach dem Meeting in Most belegte Locatelli mit 30 Punkte Vorsprung noch den fünften WM-Rang. Doch innerhalb nur vier Meetings ist dieses Polster nicht nur aufgebraucht, als aktuell WM-Sechster hat der Italiener gewaltige 67 Punkte Rückstand auf Alex Lowes (Kawasaki), der seit Aragon den fünften Platz der Gesamtwertung belegt.

Auch daran lässt sich erkennen, wie sehr Yamaha in der Superbike-WM 2024 unter Druck geraten ist!

Und dabei ist Locatelli (197 P.) der mit Abstand beste Yamaha-Pilot (zweitbester ist Remy Gardner, 140 P.). Bereits in Estoril könnte der Supersport-Weltmeister von 2020 weitere zwei Positionen verlieren, denn Andrea Iannone (Ducati) und Michael van der Mark (BMW) lauern zwei aufstrebende Piloten nur zwei Punkte hinter ihm.