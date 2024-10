Yamaha in der Krise: Philipp Öttl trifft das heftig

Seit über einem Jahr ist Yamaha in der Superbike-WM sieglos und inzwischen sogar hinter Honda zurückgefallen. Einen Privatfahrer wie Philipp Öttl (GMT94) trifft das besonders hart.

Yamaha ist mächtig ins Hintertreffen geraten. Seit Toprak Razgatlioglu zu BMW wechselte, ist der japanische Hersteller sieglos. Den letzten Triumph für die Blauen fuhr der Türke am 10. September 2023 in Magny-Cours ein. Lassen wir Toprak außen vor, gewann Yamaha zuletzt am 9. Juni 2019 in Jerez mit Michael van der Mark.

Auf dem Podium sahen wir einen Yamaha-Fahrer letztmals am 21. Juli 2024 in Most, damals wurde Andrea Locatelli im zweiten Hauptrennen Dritter. Bei den vergangenen drei Events in Magny-Cours, Cremona und Aragon holten sogar die Honda-Fahrer mehr Punkte für die Konstrukteurs-WM als jene von Yamaha.

In Aragon war Locatelli mit den Plätzen 10, 11 und 9 der Beste aus dem Yamaha-Sextett – es ist offensichtlich, wie sehr die R1-Piloten leiden.



Jeder kann sich ausmalen, wie es den Yamaha-Privatiers Philipp Öttl und Bradley Ray geht, wenn schon die Werksfahrer und Weltmeister Jonathan Rea, Andrea Locatelli, Remy Gardner und Dominique Aegerter auf keinen grünen Zweig kommen.

«Aragon war ein weiteres schwieriges Wochenende für mich», sagte Öttl nach den Plätzen 17, 18 und 19. «In den Trainings und im ersten Rennen war es noch akzeptabel, da ich den Rückstand immer weiter verringern konnte. Dennoch sind wir weit weg, wenn ich es mit dem Vorjahr vergleiche, wo ich die Ränge 6, 8 und 7 erreichte. Der Sonntag war ein Desaster. Nach dem Motorwechsel war mein Bike noch langsamer, obwohl ich schon in den Trainings im Topspeed Letzter war. Dadurch habe ich in den Rennen mit stumpfen Waffen gekämpft. Langsam verliere ich die Geduld. Ich habe sicherlich das Fahren nicht verlernt.»

«Ich glaube, dass die anderen Motorräder im Moment besser zu fahren sind», suchte der Bayer im Gespräch mit SPEEDWEEK.com nach einer Erklärung. «Was das Drehmoment und die Traktion betrifft, ist die Yamaha von elektronischer Seite her okay. Wir haben keine Wheeliekontrolle – die braucht man heute bei so einem Motorrad aber. Die Motorbremse funktioniert hingegen gut. Wir haben zu wenig Leistung, deshalb kann man mit dem Drehmoment und der Traktionskontrolle weniger arbeiten, somit machen wir den Hinterreifen kaputt. Es kommen zwei Probleme zusammen: Keine Leistung und je nach Strecke nach zehn bis zwölf Runden keinen Grip mehr. Du kannst also nicht bis zum Schluss mitfahren, es sei denn, du heißt Toprak. Beim geraden Anbremsen ist das Motorrad brutal stark, es lädt dich dazu ein, extrem spät zu bremsen. Sobald du aber ein bisschen Schräglage gibst, rutscht das Vorderrad. Das Bike fährt leicht in die Kurven, dann fehlt es aber an Turning. Du musst es also permanent mit Gas um die Ecken zirkeln. Womit du wiederum den Reifen kaputt machst. Die Probleme greifen alle ineinander. Ich nehme an, die anderen Fahrer werden Yamaha das Gleiche sagen.»

Philipp ortet ein generelles Problem bei den japanischen Herstellern. «Die bringen nur jedes Schaltjahr ein neues Motorrad, die europäischen Hersteller hingegen regelmäßig etwas Neues. Wobei man sagen muss, dass es die Ducati V4 auch schon seit 2019 gibt, aber die ziehen halt aus der MotoGP viel Wissen, was Flügel und Elektronik und die generelle Motorradabstimmung betrifft.»