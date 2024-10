SBK-Kalender: Welche Rennstrecken uns 2025 erwarten

Bis Mitte Oktober will Promoter Dorna den provisorischen Kalender für die Superbike-WM 2025 präsentieren. SPEEDWEEK.com verrät, welche Austragungsorte vorgesehen sind.

Die Superbike-Weltmeisterschaft beginnt traditionell am letzten Februar-Wochenende auf der malerischen Rennstrecke auf Phillip Island in Südaustralien. 2025 ist der Termin 21.–23. Februar, am Montag und Dienstag (17./18. Februar) davor ist auf der gleichen Piste der offizielle Test von Promoter Dorna.

Neben Phillip Island sind folgende Austragungsorte fix: Assen/Niederlande, Misano/Italien, Donington Park/Großbritannien, Most/Tschechien, Portimao/Portugal, Magny-Cours/Frankreich, Cremona/Italien, Aragon/Spanien und Jerez/Spanien.

Neu hinzu kommt der Balaton Park Circuit in Ungarn am Plattensee, dort wird am Wochenende 25.–27. Juli gefahren.



Damit steht das Grundgerüst mit elf Veranstaltungen.



Ob es 12 oder 13 Events geben wird, ist offen.

In der zweiten September-Woche war eine Abordnung der Dorna und FIM in der Türkei und besichtigte den Istanbul Park Circuit. Dort gibt es einen neuen Eigentümer, der die Strecke zurück auf die Landkarte internationaler Rennserien bringen möchte.

«Toprak Razgatlioglu ist momentan die beste Option für einen Motorsportevent im Istanbul Park», erklärte der fünffache Supersport-Champion Kenan Sofuoglu, auch heute noch einer der bekanntesten Sportler in der Türkei, gegenüber SPEEDWEEK.com. «Die Dorna unternimmt alles, die neuen Streckeneigentümer versuchen Sponsoren für diesen Event in der Türkei zu finden. Vielleicht beteiligt sich auch die Regierung, das wissen wir noch nicht. Es muss das notwendige Budget aufgetrieben werden.»

Im September herrschte bei der Dorna einiger Optimismus bezüglich einer möglichen Rückkehr in die Türkei, inzwischen hat sich wegen der schleppenden Verhandlungen Ernüchterung breit gemacht.

Estoril, dieses Jahr als Ersatz für den abgesagten Balaton-Event im Kalender, war monatelang außen vor und wurde nicht mehr in Betracht gezogen. Doch inzwischen deutet vieles darauf hin, dass es mit dem zweiten Portugal-Rennen weitergeht, falls Istanbul nicht zustande kommt. Oder auch zusätzlich zu Istanbul, um die Anzahl Veranstaltungen von 12 auf 13 zu erhöhen.

Die Verhandlungen mit den Verantwortlichen des Slovakia Rings waren bislang nicht fruchtbar, die Strecke wird frühestens 2026 im Kalender auftauchen. Aus der Slowakei ist zu hören, dass erst die Rennstrecke so umgebaut werden soll, dass sie den Vorgaben der Superbike-WM entspricht, bevor ein Vertrag mit der Dorna unterschrieben wird.

Barcelona behält sich die Dorna als Ersatzaustragungsort in der Hinterhand.

Voraussichtliche Austragungsorte SBK-WM 2025:

Phillip Island/Australien

Portimao/Portugal

Assen/Niederlande

Cremona/Italien

Most/Tschechien

Istanbul/Türkei ?

Misano/Italien

Donington Park/Großbritannien

Balaton Park/Ungarn

Magny-Cours/Frankreich

Aragon/Spanien

Estoril/Portugal ?

Jerez/Spanien