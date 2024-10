Ein Mega-Safe: Gardner setzte die Physik außer Kraft

In 99 von 100 Fällen wäre ein Slide wie ihn Remy Gardner im ersten Superbike-Training in Estoril vorführte, mit einem mächtigen Highsider geendet. Im Video ist zu sehen, wie viel Glück der Yamaha-Pilot hatte.

Der Freitag war für die Superbike-Piloten ein gebrauchter Tag. Im FP1 regnete heftig und am Nachmittag änderten sich die Streckenverhältnisse ständig, sodass an der Erarbeitung einer Rennabstimmung nicht zu denken war. Viel Sehenswertes passierte nicht, ganz außergewöhnlich jedoch ein Safe von Remy Gardner am Vormittag.

Der 26-Jährige ging am Vormittag auf nasser Piste in Kurve 13 nur leicht ans Gas, doch auf der rutschigen Piste drehte das Hinterrad sofort durch. Die Yamaha R1 des Australiers stellte sich quer und schien beinahe im 90 Grad Winkel zur Fahrtrichtung zu rutschen. Wie durch ein Wunder fing Gardner sein Motorrad aber wieder ein und verhinderte den nahezu unausweichlich scheinenden Highsider.

In der Zeitlupe im kostenlosen Video der Szene auf der offiziellen Website der Superbike-WM ist gut zu erkennen, wie knapp der Yamaha-Pilot an der Katastrophe vorbeischrammte.

Erstaunlich: Für den 13. der kombinierten Zeitenliste war der unglaubliche Safe keine Erwähnung wert. «Es war ein anstrengender Tag, aber insgesamt gefällt mir die Strecke. Ich habe versucht, das Layout so schnell wie möglich zu lernen», berichtete Gardner vom ersten Trainingstag auf dem Circuito do Estoril. «Wir konnten im Trockenen als auch im Nassen fahren. Leider verpassten wir am Nachmittag wertvolle Streckenzeit, als der Regen zurückkehrte, aber das Gefühl ist nicht allzu schlecht und ich bin zuversichtlich, dass wir noch weitere Fortschritte machen können. Mal sehen, was morgen passiert – wir sollten uns bewusst machen, dass das Wetter unbeständig sein wird und wir bereit sein müssen, schnell zu reagieren.»