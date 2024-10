Domi Aegerter ist vom Markt: Zukunft ist festgezurrt!

Seit Ende September waren sich Yamaha und Domi Aegerter mündlich einig, dass es in der Superbike-WM 2025 zusammen weitergeht. Inzwischen pfeifen es die Spatzen in Estoril vom Boxendach: Der Schweizer hat unterschrieben.

Gute Neuigkeiten für Dominique Aegerter und seine Fans: Der zweifache Supersport-Weltmeister und Yamaha haben sich nach monatelangem Ringen endlich darauf verständigt, auch die Saison 2025 gemeinsam zu bestreiten.

«Unser Hauptinteresse besteht darin, mit Remy Gardner und Dominique Aegerter weiterzumachen», sagte Yamaha-Rennchef Andrea Dosoli gegenüber SPEEDWEEK.com bereits Anfang August. «Wir wollen ihn behalten, beide Seiten wissen aber auch, dass seine Leistungen hinter unseren und auch seinen Erwartungen liegen. Wir müssen gemeinsam herausfinden, weshalb er keine so guten Leistungen bringt, wie er könnte. Wir müssen feststellen, was wir tun können, damit er sein Potenzial ausschöpfen kann.»

Diese Punkte wurden seither umfassend diskutiert und mögliche Lösungen erörtert. Eine offizielle Verlautbarung bezüglich der Vertragsverlängerung mit Aegerter erwarten wir von Yamaha bis zum Saisonfinale in Jerez am nächsten Wochenende. Doch in Estoril pfeifen es die Spatzen bereits vom Boxendach: Der Rohrbacher hat vor diesem Rennwochenende unterschrieben und wird auch 2025 im Giansanti Racing Team (GRT) eine R1 pilotieren.

Domi hat eine beschwerliche Saison hinter sich. Der 34-Jährige hat sämtliche Wintertests verpasst, weil er sich die Kusskrankheit (Mononukleose) eingefangen hatte.



Mit dem sechsten Platz im ersten Rennen beim Saisonauftakt in Australien begann er stark, kam an eine solche Leistung seither aber nicht mehr heran.

Ende August brach sich Aegerter bei einem Trainingsunfall mit dem Mountainbike mehrere Rippen sowie die Schulter. Daraufhin verpasste er die Rennen in Magny-Cours, Cremona und Aragon. An diesem Wochenende ist er in Estoril erstmals wieder dabei, aber körperlich noch nicht ganz auf der Höhe. Eine Rippe ist noch nicht komplett verheilt und in der operierten rechten Schulter fehlt es ihm an Kraft; eine Erwartungshaltung bezüglich der Ergebnisse wäre in Portugal unangebracht.

Fahrer und Teams Superbike-WM 2025:



Aruba.it Ducati:

Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)



ROKiT BMW Motorrad:

Toprak Razgatlioglu (TR), Michael van der Mark (NL)



HRC:

Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)



Pata Prometeon Yamaha:

Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)



Bimota by Kawasaki:

Alex Lowes (GB), Axel Bassani (I)



Kawasaki Puccetti:

Garrett Gerloff (USA)



GYTR GRT Yamaha:

Remy Gardner (AUS), Dominique Aegerter (CH)



Elf Marc VDS Ducati:

Sam Lowes (GB)



Bonovo Ducati:

Scott Redding (GB)



Barni Spark Ducati:

Danilo Petrucci (I), Yari Montella (I)



Motocorsa Ducati:

Ryan Vickers (GB)



Go Eleven Ducati:

Andrea Iannone (I)



Yamaha Motoxracing:

Delbianco? Bernardi?



MIE Petronas Honda:

Tarran Mackenzie (GB), ?



FETT = bestätigt