Xavi Vierge: «Honda kommt der Spitze immer näher»

Honda hat zu den Top-5 aufgeschlossen, das wurde in Estoril durch das Podium von Iker Lecuona im ersten Superbike-Lauf für jeden offensichtlich. Am Sonntag sorgte Teamkollege Xavi Vierge für die besten Ergebnisse.

Der dritte Platz durch Iker Lecuona am Samstag war für das Werksteam der Honda Racing Corporation (HRC) eine Erlösung und die endgültige Bestätigung, dass die CBR1000RR-R auch im Trimm der Superbike-WM konkurrenzfähig sein kann. Entsprechend motiviert ging der 24-Jährige auch den zweiten Lauf an und holte auf Position 4 liegend zu den Ducati-Piloten Nicolò Bulega und Álvaro Bautista auf, als ein Sturz in Runde 10 sein Rennwochenende abrupt beendete.

Für das beste Honda-Ergebnis sorgte daher Xavi Vierge als Sechster. Der Katalane brachte auch im Superpole-Race als Siebter die beste Fireblade ins Ziel.

«Ein solider Sonntag nach einem schwierigen ersten Rennen , in dem ich ab der ersten Runde ein schlechtes Gefühl mit dem Bike hatte», sagte der 27-Jährige im Gespräch mit SPEEDWEEK.com erleichtert. «Wir haben wirklich geschuftet und versucht, mittels der Daten vom Test unsere Schwachstellen zu verbessern, hauptsächlich den mangelnden Grip am Heck. Die Superpole ist entscheidend für erfolgreiche Rennen und leider ist mir im Qualifying ein Fehler passiert, weshalb ich mich beim zweiten Versuch nicht verbessern konnte. Dafür ist mir im Sprintrennen ein guter Start gelungen und meine Pace war stark. Als Siebter konnte ich meine Startposition für den zweiten Lauf verbessern.»

Vierge weiter: «In den ersten Runden des langen Rennens hatte ich einige intensive Positionskämpfe und einen gefährlichen Moment in der ersten Kurve, der mich auf den neunten Platz zurückwarf. Da ich ein ähnliches Tempo wie die anderen fuhr, war es schwer, mich davon zu erholen, aber unser Speed war immer noch besser als am Samstag. Da wir einen konstanten Rhythmus beibehalten konnten, waren wir in der Lage, unter den ersten sechs zu landen, was immer positiv ist. Ein großes Dankeschön an das Team. Ich bin zufrieden mit dem heutigen Tag und habe eine klare Vorstellung davon, woran wir in Jerez arbeiten müssen.»

Obwohl Honda in den vergangenen Rennen mehrmals das beste japanische Fabrikat war, sieht Vierge die Konkurrenz noch ein wenig besser aufgestellt.

«Wir kommen der Spitze immer näher, sind aber immer noch weit entfernt. Verglichen mit Saisonbeginn hat sich unsere Situation aber um 180 Grad geändert und darüber freue ich mich sehr», betonte der Spanier. «Auf Yamaha und besonders auf Kawasaki fehlt uns nur noch eine Winzigkeit, auf die anderen beiden aber recht viel. Bedenkt man allerdings, wo wir herkommen und was uns jetzt noch fehlt, stimmt mich das positiv. Und nicht nur mich, alle im Teams sind optimistisch.»

Als WM-Elfter mit 125 Punkten liegt Vierge in der Gesamtwertung zwei Punkte vor seinem Teamkollegen.