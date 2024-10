Toprak Razgatlioglu: «Das hat mir das Herz gebrochen»

Mit den Plätzen 1, 2 und 1 erlebte Superbike-WM-Leader Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW) in Estoril ein weiteres hervorragendes Wochenende. Noch ein gutes Rennen, dann ist er zum zweiten Mal Champion.

«Das hat mir das Herz gebrochen», sagte Toprak Razgatlioglu über seine Niederlage im Sprintrennen gegen Nicolo Bulega. Der Ducati-Werksfahrer hatte den Türken auf der BMW aus der letzten Kurve heraus und bis zum Zielstrich überrumpelt – um 0,003 sec, was den knappsten Zieleinlauf in der Geschichte der Superbike-WM markiert.



Bulega konterte schlagfertig: «Du hast mir die ganze Saison das Herz gebrochen.» 15 Mal wurde der Italiener dieses Jahr schon Zweiter!

«Als ich aus der letzten Kurve kam, zog ich ein bisschen nach rechts», beschrieb Toprak schmunzelnd sein Verteidigungsmanöver. «Wäre ich auf Kenans Trainingsstrecke gewesen, hätte ich noch weiter rüber gezogen. Aber das hier ist die Weltmeisterschaft, da ist das nicht erlaubt. Ich kann Nico nur gratulieren, er hat mit dem Qualifyer-Hinterreifen viel Druck ausgeübt. Ich bin überrascht, dass sein Reifen in den letzten Runden nicht abbaute.»

Bulega hat im Superpole-Race etwas riskiert und auf den superweichen SCQ-Hinterreifen gesetzt, Toprak ging mit dem normal-weichen SCX auf Nummer sicher.

«In der letzten Kurve habe ich mich darauf konzentriert, bestmöglich zu beschleunigen», schilderte Toprak. «Aber mein Hinterrad drehte nur durch, ich wurde auf der Geraden überholt. Darüber war ich ein bisschen böse, habe mich dann aber gleich auf Rennen 2 konzentriert.»

Dieses hat Razgatlioglu mit 3,866 sec Vorsprung auf Bulega gewonnen. Seinen Vorsprung in der Gesamtwertung hat er mit den Plätzen 1, 2 und 1 in Estoril auf 46 Punkte ausgebaut. Verliert der BMW-Star am nächsten Samstag im ersten Rennen in Jerez neun Punkte oder weniger auf Bulega, dann ist er vorzeitig Weltmeister. Kommt er vor dem Rookie ins Ziel, dann sowieso.

Zum zweiten Mal in seiner Karriere steht Toprak vor dem Gewinn eines Weltmeistertitels. 2021 reiste er mit 30 Punkten Vorsprung auf Jonathan Rea (Kawasaki) zum Saisonfinale nach Indonesien und triumphierte auf einer Yamaha.

Verglichen mit vor drei Jahren ist er vor dem Showdown am kommenden Wochenende deutlich entspannter. «Mein Vorsprung auf Johnny war damals geringer, das bedeutete mehr Stress», erklärte der 27-Jährige SPEEDWEEK.com. «Jetzt fühle ich keinen Stress. Im ersten Rennen in Jerez muss ich nur gute Punkte für die Meisterschaft sammeln. Ich weiß, dass dort alle Ducati stark sein werden. Aber wir haben unser Motorrad seit dem Test dort verbessert und auch ich werde stärker sein. Ich bin vor jedem Rennen aufgeregt und muss aufs Klo, aber ich spüre keinen Stress. Deshalb konnte ich auch im zweiten Rennen einige Runden abwarten, bis ich pushte. Ich wusste, dass ich stark bin.»