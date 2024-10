Alvaro Bautista: «Dumm, ihm die Punkte wegzunehmen»

Titelverteidiger Alvaro Bautista übte sich im zweiten Superbike-Hauptrennen in Estoril/Portugal in Zurückhaltung und verzichtete darauf, seinen Aruba-Ducati-Teamkollegen Nicolo Bulega anzugreifen.

Nach erneut vermurkstem Qualifying und nur Startplatz 11 hatte Alvaro Bautista in den ersten beiden Rennen in Jerez viel Arbeit vor sich. Seinem Sturz am Samstag ließ er Platz 3 im Sprint folgen. Daraus resultierte der dritte Startplatz für das zweite Hauptrennen am Sonntagnachmittag, in welchem er als Dritter hinter dem einmal mehr überragenden Toprak Razgatlioglu (BMW) und seinem Aruba-Teamkollegen Nicolo Bulega in Ziel kam.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Estoril © Gold & Goose Andrea Iannone und Dominique Aegerter © Gold & Goose Petrucci, Razgatlioglu, Locatelli, Rea © Gold & Goose Bautista, Locatelli, Bulega, Razgatlioglu © Gold & Goose Philipp Öttl und Alex Lowes © Gold & Goose Álvaro Bautista und Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu und Danilo Petrucci © Gold & Goose Xavi Vierge © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Nicolò Bulega und Álvaro Bautista © Gold & Goose Michael van der Mark und Danilo Petrucci © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Garrett Gerloff und Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Álvaro Bautista und Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Nicolò Bulega und Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Bulega, Razgatlioglu, Bautista © Gold & Goose Sieger Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter

Ducati hatte Bautista vor dem Rennen ans Herz gelegt, wie er sich verhalten soll, falls er hinter Bulega fährt. «Ich habe keine Chance mehr auf den Titel, Nicolo hat noch eine – wenn auch eine sehr kleine», erklärte der Spanier beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Deshalb ist es gut, wenn er so wenige Punkte wie möglich auf Toprak verliert. Ich hatte aus Kurve 6 hinaus viel Bewegung im Motorrad, das hat Nicolo genutzt, um mich zu überholen. Dann war er vor mir. Toprak hätte ich nicht einholen können, also blieb ich hinter Nicolo. In den letzten paar Runden hatte ich möglicherweise mehr in der Hinterhand, aber wir sind ein Team, also half ich ihm. Es ging nur um den zweiten Platz, es hätte keinen Sinn gemacht, darum zu kämpfen. Es wäre dumm gewesen, ihm diese Punkte wegzunehmen.»

Nach Estoril steht fest, dass Bautista die Weltmeisterschaft 2024 als Dritter beendet. Vor den finalen drei Rennen in Jerez am kommenden Wochenende hat der 39-Jährige 71 Punkte Rückstand auf den Zweiten Bulega und 65 Vorsprung auf den Vierten Danilo Petrucci – 62 Punkte sind noch zu holen.