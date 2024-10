Estoril, Lauf 2: Toprak (BMW) demütigt Ducati-Stars

Der zweite Lauf der Superbike-WM 2024 in Estoril war eine Machtdemonstration von Toprak Razgatlioglu. Der BMW-Star ließ den Ducati-Werkspiloten Nicolò Bulega und Álvaro Bautista keine Chance.

Die Startaufstellung des zweiten Superbike-Laufs hatte sich durch das Superpole-Race geändert. Von der Pole ging Nicolò Bulega (Ducati) vor Toprak Razgatlioglu (BMW) und Álvaro Bautista (Ducati) ins Rennen. Andrea Locatelli hielt als Vierter die Yamaha-Flagge hoch, während sein Teamkollege Jonathan Rea von der zehnten Position starten musste. Alex Lowes (Kawasaki) ging als Sechster ins Rennen, Xavi Vierge (Honda) von Platz 7.

Die vorderen Positionen waren schnell bezogen. Bautista gewann den Start, dahinter Locatelli, Bulega und Razgatlioglu. Locatelli musste sich in Runde 4 vom Kampf um die Podestplätze verabschieden, später stürzte der Italiener.

An der Spitze nahm es der schlecht gestartete Razgatlioglu mit den Ducati-Stars auf. In Runde 5 schnappte sich der BMW-Pilot seinen WM-Rivalen Bulega, zwei Runden später Bautista. Schnell setzte sich der 27-Jährige ab und fuhr pro Runde bis zu 0,6 sec schneller. Zeitweise um fast sechs Sekunden in Führung liegend, fuhr Razgatlioglu mit einem langen Wheelie souverän als Sieger über die Ziellinie – und gab auf der Auslaufrunde einem Streckenposten ein Autogramm.

Die Aruba.it Ducati-Teamkollegen Bulega und Bautista wurden Zweiter und Dritter.

Ein versöhnliches Ergebnis erreichte Jonathan Rea als Vierter und bester Yamaha-Pilot im zweiten Lauf. Der Nordire büßte allerdings erschreckende zwölf Piloten auf den Sieger ein.

Um Platz 5 entbrannte ein unterhaltsames Duell, das Michael van der Mark (BMW) für sich entschied. Nur 0,5 sec hinter dem Niederländer brachte Xavi Vierge die beste Honda ins Ziel – Teamkollege Iker Lecuona stürzte in Runde 10 auf Platz 4 liegend.

Einen weiteren Sturz fabrizierte Alex Lowes, der das Rennen aber fortsetzte und als Zwölfter dennoch nur drei Sekunden auf seinen Kawasaki-Teamkollegen Axel Bassani auf Platz 10 verlor.

Dominique Aegerter holte als 13. weitere WM-Punkte. Philipp Öttl (16.) verpasste den letzten Punkt um lediglich 0,8 sec.

So lief das Rennen:

Start: Bautista vor Locatelli, Bulega und Razgatlioglu in die erste Kurve. Rea schon Fünfter!



Runde 1: Bautista vorn, dann Locatelli, Bulega, Rea und Razgatlioglu. Vierge Siebter, Lowes auf Position 9. Aegerter auf 15, Öttl auf 22.



Runde 2: Bautista in 1:37,516 min weiter vorn, neuer Zweiter ist Bulega. Razgatlioglu weiter hinter Rea.



Runde 3: Razgatlioglu hat sich Rea geschnappt. Alex Lowes gestürzt, später auch Tarran Mackenzie. Lecuona mit der schnellsten Rennrunde in 1:37,296 min vor auf Platz 6.



Runde 4: Razgatlioglu in 1:36,974 min vorbei an Locatelli auf Platz 3. Sam Lowes gestürzt. Lecuona am Hinterrad von Rea.



Runde 5: Razgatlioglu hat sich Platz 2 von Bulega geschnappt. Gerloff fällt auf Platz 20 zurück. Lecuona vorbei an Rea auf Platz 5.



Runde 6: Die Top-3 innerhalb 0,5 sec. Locatelli (4.) unter Druck von Lecuona. Aegerter auf 14, Öttl auf 19. Gerloff musste seine BMW abstellen.



Runde 7: Bautista verpasst die Linie, Razgatlioglu schlüpft innen vorbei und führt mit schnellster Rennrunde in 1:36,802 min.



Runde 8: Razgatlioglu eine Sekunde vor Bautista und Bulega.



Runde 9: Bulega vorbei an Bautista auf Platz 2. Locatelli gestürzt.



Runde 10: Razgatlioglu 2,4 sec vor Bulega und Bautista. Lecuona wirft Platz 4 weg! Aegerter auf 13, Öttl 17.



Runde 11: Rea sicher auf Platz 4. Dahinter kämpfen van der Mark, Iannone, Petrucci und Vierge um Platz 5.



Runde 12: Razgatlioglu führt um 3 sec vor Bulega, der Bautista im Nacken hat.



Runde 13: Die Ducati-Piloten sind pro Runde 0,6 sec langsamer. Rabat steuert die Boxengasse an.



Runde 14: Razgatlioglu 4 sec vor Bulega/Bautista. Vierge vorbei an Petrucci auf Platz 7. Alex Lowes auf Platz 12 wieder in den Punkten.



Runde 15: Bautista könnte wohl schneller fahren als Bulega.



Runde 16: Razgatlioglu hat Speed herausgenommen und fährt jetzt ähnliche Rundenzeiten wir die Ducati-Piloten. Rea (4.) hält den Abstand zu van der Mark (5.) konstant bei drei Sekunden. Aegerter auf 13, Öttl auf 16.



Runde 17: Iannone (6.) am Hinterrad von van der Mark.



Runde 18: Razgatlioglu 5 sec vor Bulega/Bautista. Iannone attackiert van der Mark, ist aber zu spät auf der Bremse.



Runde 19: Bautista scheint Bulega nicht überholen zu wollen.



Runde 20: Razgatlioglu 5,6 sec vorn. Im Zweikampf mit van der Mark fällt Iannone auf Platz 8 zurück.



Letzte Runde: Razgatlioglu gewinnt vor Bulega und Bautista. Rea Vierter, van der Mark Fünfter, Vierge auf Platz 6.