Kein Bedauern: Iker Lecuona (Honda) riskierte alles

Trotz Sturz im zweiten Superbike-Lauf zieht Iker Lecuona nach dem Meeting in Estoril eine positive Bilanz. Das Podium im ersten Rennen war ein Meilenstein und der Speed am Sonntag vorzüglich.

Honda hat das Tal der Tränen hinter sich gelassen, zumindest in der Superbike-WM. In Estoril glänzte vor allem Iker Lecuona mit einer starken Pace, was Platz 3 im ersten Rennen eindrucksvoll belegte. Erstaunlich: Der 24-Jährige war nur von Platz 14 gestartet! Es war das erste Podium der neuen CBR1000RR-R und für Lecuona die erste Top-3-Platzierung seit 2,5 Jahren.

Nach Position 8 im Superpole-Race war der 24-Jährige im zweiten Hauptrennen auf Platz 4 angekommen, als ein Sturz in Runde 10 seine beeindruckende Fahrt abrupt stoppte. «Im Sprint haben wir Platz 8 erreicht, obwohl wir einer von nur vier Fahrern waren, die nicht den Qualifyer-Reifen verwendet haben», erklärte Lecuona. «Im zweiten Lauf konnte ich einige großartige Überholmanöver starten und mich bis auf Platz 4 vorarbeiten – eigentlich auf die fünfte Position, dann stürzte aber Locatelli direkt vor mir. Ich fühlte mich stark und schnell, sogar schneller als im ersten Rennen. Wir haben mit der Elektronik einen kleinen Schritt nach vorn gemacht, was uns einen kleinen Vorteil brachte. Ich habe mich sehr wohlgefühlt. Deshalb bin ich enttäuscht über den Sturz, denn ich konnte den Abstand zu Johnny gut verwalten und eine hohe Pace halten.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Estoril © Gold & Goose Andrea Iannone und Dominique Aegerter © Gold & Goose Petrucci, Razgatlioglu, Locatelli, Rea © Gold & Goose Bautista, Locatelli, Bulega, Razgatlioglu © Gold & Goose Philipp Öttl und Alex Lowes © Gold & Goose Álvaro Bautista und Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu und Danilo Petrucci © Gold & Goose Xavi Vierge © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Nicolò Bulega und Álvaro Bautista © Gold & Goose Michael van der Mark und Danilo Petrucci © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Garrett Gerloff und Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Álvaro Bautista und Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Nicolò Bulega und Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Bulega, Razgatlioglu, Bautista © Gold & Goose Sieger Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter

Der Honda-Pilot war zeitweise sogar schneller als die Nicolò Bulega und Álvaro Bautista, auf die er nur 1,6 sec Rückstand hatte. War es möglich, die Ducati-Werkspiloten einzuholen? «Ich bin mir nicht sicher, ob ich Bautista und Bulega eingeholt hätte», fragt sich auch Lecuona. «Mein Ziel war, so nah wie möglich an ihnen dranzubleiben, falls sie sich in einen Positionskampf verwickeln. Wahrscheinlich habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Ich war in Kurve 6 schon am Limit, also war es wahrscheinlich so. Es war nicht der Tag für Fehler, aber da ich so nah am Podium war, konnte ich mich zehn Runden vor Schluss nicht mit dem vierten Platz zufriedengeben. Ich musste pushen.»

Lecuona weiter: «Wenn ich mir das ganze Wochenende anschaue, muss ich insgesamt zufrieden sein. Wir haben uns ein Podium gesichert und eine gute Rennpace mit den Reifen gefunden. Ich bin enttäuscht über den Unfall und möchte mich beim Team entschuldigen, denn sie haben unglaublich hart gearbeitet, und wir hatten insgesamt ein starkes Wochenende. Aber so etwas kann im Rennsport passieren.»