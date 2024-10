Überraschung: Drei Werks-Honda beim SBK-Finale

Beim Saisonfinale der Superbike-WM 2024 am kommenden Wochenende in Jerez ergänzt mit Tetsuta Nagashima ein starker Japaner mit einer dritten Honda CBR1000RR-R die Startaufstellung.

Honda befindet sich in der Superbike-WM im Aufwärtstrend und hat zu Yamaha und Kawasaki aufgeschlossen. Zu verdanken ist dies zum Teil auch HRC-Testfahrer Tetsuta Nagashima, der am Montagvormittag als Gaststarter für das bevorstehende Finale auf dem Circuito do Jerez bestätigt wurde.

Der 32-Jährige kennt das SBK-Projekt bestens – seit 2021 ist der Japaner in Diensten der Honda Racing Corporation. Als Nagashima auf Phillip Island 2022 den verletzten Iker Lecuona vertrat, glänzte er mit den Plätzen 10 und 9 in den langen Rennen. Die Rennstrecke in Jerez kennt er aus seiner Zeit in der Moto2 (2017 bis 2020), wo er einen zweiten Platz als bestes Finish vorweisen kann, und auch von Superbike-Tests.

Bei seinem zweiten Auftritt im Rahmen der seriennahen Weltmeisterschaft wird Nagashima vom HRC-Testteam betreut.



«Ich freue mich sehr darauf, in Jerez die letzte Runde zu bestreiten», sagte der langjährige Honda-Pilot. «Ich teste schon seit einiger Zeit für die Superbike-WM. 2022 habe ich mein erstes und einziges Rennwochenende in Australien bestritten, wo die Ergebnisse nicht schlecht waren. Ich bin gespannt, wie sich das Motorrad jetzt verhält und was wir erreichen können. Ich hoffe, das Motorrad besser zu verstehen und die Unterschiede im Vergleich zu vor zwei Jahren zu erkennen.»