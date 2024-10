Lowes (Kawasaki): «Iannone hat mein Rennen ruiniert»

Auf der Zielgeraden der Superbike-WM 2024 kämpft Alex Lowes mit Danilo Petrucci (Ducati) um den vierten WM-Rang. Der Sturz des Kawasaki-Piloten im zweiten Lauf in Estoril war dafür nicht hilfreich.

Alex Lowes fährt eine starke Superbike-WM 2024 und seine beste Saison mit Kawasaki, das ist unbestritten. Der Engländer erreichte zwei Siege und stand in elf Rennen auf dem Podium und belegte die meiste Zeit den vierten WM-Rang, doch in Aragon fiel er in der Gesamtwertung hinter Danilo Petrucci zurück. In Estoril kam der 34-Jährige dem Ducati-Piloten wieder in gutes Stück näher.

Dabei hatte Lowes kein einfaches Wochenende. Nach einem Sturz in der Superpole brauste der Kawasaki-Pilot von Startplatz 9 im ersten Lauf auf Platz 4, im Sprintrennen am Sonntag auf Platz 6 ins Ziel. Nach einem Sturz im zweiten Rennen sprang Platz 12 heraus.

«Diese Strecke hatte aufgrund der Bedingungen tückisch. Es gab eine Menge Stürze, bei denen es nicht viel Vorwarnung gab. Der Grip auf der Strecke ist ziemlich gering, was nicht gerade hilfreich ist», erklärte Lowes. «Das erste Rennen war hart, besonders nach meinem Sturz in der Superpole. Am Ende war ich am Limit, um vorn mitfahren zu können. Die Front bewegte sich ein wenig, aber ich versuchte, direkt hinter Iker zu bleiben. In der letzten Runde habe ich gepusht, aber in Kurve 7 ging bin ich ein wenig weit und habe mir gesagt okay, der vierte Platz reicht aus. Das Superpole-Race war gut. Wir waren auf dem härteren Hinterreifen unterwegs und ich hatte erwartet, dass der Reifen von Danilo etwas mehr abbauen würde – aber er hielt bis zum Ende durch.»

Lowes beteuert, dass der Rennsturz im zweiten Lauf nicht auf seine Kappe geht. «Iannone hat mich neben die Piste gedrückt. Ich habe versucht, nicht ins Kiesbett fahren zu müssen, aber das Heck ist einfach versunken», schilderte der Familienvater. «Mein Speed war gut genug für den vierten Platz, was positiv war. Es ist dennoch bitter, denn ich habe heute keinen Fehler gemacht, aber Rennen zwei wurde von einem anderen Fahrer ruiniert. So ist es nun einmal. Wir nehmen die positiven Punkte mit und freuen uns auf Jerez.»

In der Tabelle liegt Lowes als WM-Fünfter mit 285 Punkten nur sechs Zähler hinter Petrucci. Von hinten droht dem Kawasaki-Piloten in Jerez von Michael van der Mark (215 P./BMW) keine Gefahr.