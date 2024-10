Petrucci hatte trotz Sturz keine verrückten Ideen

Danilo Petrucci (Ducati) erlebte in Estoril ein durchwachsenes Superbike-Wochenende. Nach guten Trainings-Ergebnissen lief es in den Rennen nicht nach Wunsch. Immerhin holte er sich den Titel als bester Privatfahrer.

In den Trainings und in der Superpole hatte sich Danilo Petrucci für die Superbike-Rennen in Estoril eine sehr gute Ausgangslage geschaffen – Startplatz 2 war vielversprechend, um auf der portugiesischen Strecke ein Podium zu erzielen. Es kam anders: In Rennen 1 am Samstag stürzte der Barni-Ducati-Pilot, das Superpole-Race am Sonntag beendete er auf dem fünften Platz. In Lauf 2 wurde er Siebter.

«An diesem Wochenende am Freitag und Samstagmorgen habe ich bis zur letzten Kurve um die Pole-Position gekämpft. Ich habe aber alles – vier Zehntelsekunden – an der Schikane verloren», haderte Petrucci. «Ich war sehr entspannt, ich mag diese Strecke. Am Samstag bin ich gestürzt, als ich allein unterwegs war. Das letzte Mal, als ich im Rennen allein gestürzt bin, war 2021 in Barcelona – da bin ich noch mit KTM in der MotoGP gefahren. An diesem Tag habe ich entschieden, meine MotoGP-Karriere zu beenden und die Dakar-Rallye zu fahren. Den Sturz am Samstag hatte ich nicht erwartet, wir haben dafür keine Erklärung. Es war das schlechteste Wochenende für uns in dieser Weltmeisterschaft.»

Kamen bei Petrucci nach seinem Sturz in Lauf 1 wieder verrückte Ideen auf – zum Beispiel, dass er wieder bei der Dakar antreten will? «Nein», schmunzelte er. «Aber ich war einfach traurig. Wenn du stürzt, wenn du so langsam bist, dann fragst du dich: ‘Was ist denn hier los?’ Aber wir hatten wenig Traktion, vor allem auf der Reifenkante. Meine Runden waren gut, nur im letzten Sektor verlor ich immer eine halbe Sekunde – vor allem bei der Bergauf-Schikane. Die anderen Fahrer haben mich alle auf der Geraden überholt.»

Der Routinier kommt generell bei weniger Grip besser zurecht. «Ja, in Cremona waren wir sehr schnell, auch in Magny-Cours. In Aragon waren wir auch schnell, aber wir hatten zu viel Traktion. Nach einigen Events, bei denen ich auf dem Podium stand, hatte ich jetzt zwei Meetings, wo es nicht funktioniert hat – das hatte ich nicht erwartet.»

Vor dem letzten Rennwochenende in Jerez liegt der 33-Jährige in der WM-Tabelle auf dem vierten Platz. Die Top-3 sind außer Reichweite – zum Drittplatzierten Alvaro Bautista (Ducati) fehlen ihm bereits 65 Punkte, 62 Zähler gibt es maximal zu holen. Der Fünftplatzierte Alex Lowes (Kawasaki) liegt sechs Punkte hinter Petrucci. Bereits jetzt steht fest, dass Petrucci die Wertung für den besten Privatfahrer gewonnen hat.

«Wir haben das ganze Jahr über gekämpft und nehmen einen Titel nach Hause – es ist natürlich nicht der Wichtigste, aber wir sind Vierter in der Meisterschaft. Die Top-3 sind unglaublich – Toprak, Nicolo und Alvaro machen einen sehr guten Job», musste er sich eingestehen. «Der Beste vom Rest mit keinem Werksbike zu sein, ist gut. Aber ich beschwere mich nicht, denn mein Bike ist sehr gut. Ich möchte meinem Team und allen Leuten zu Hause Danke sagen.»

Wie wichtig ist dem Italiener der Titel als bester Privatfahrer? «Ich fuhr zurück an die Box und sah zuerst nach, auch welcher Position ich das Rennen beendet hatte – ich wusste nicht, ob ich Siebter oder Achter war. In den Parc fermé als Siebter, Achter oder Neunter zu gehen, ist wie einem dummen Kind eine Trophy zu überreichen», lachte Petrucci. «Aber es ist wichtig, Vierter zu sein, und zwei Meetings zuvor waren wir an Alvaro sehr nah dran – er ist der amtierende Weltmeister. Ich möchte die Saison als Vierter beenden und kämpfe gegen Alex Lowes, der eine sehr gute Meisterschaft gefahren ist.»

Bereits am kommenden Wochenende findet in Jerez das Saisonfinale statt. Was sind seine Erwartungen? «Jerez ist ein großes Fragezeichen. Alle Fahrer kennen die Strecke sehr gut, wir sind da im Winter zum Testen. Jeder wird sehr schnell sein, es wird sehr hart. Ich habe nichts zu verlieren, aber ich möchte den vierten Platz in der Meisterschaft verteidigen und in diesem Jahr ein letztes Mal auf dem Podium stehen.»