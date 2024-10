Statt Remy Gardner: GRT Yamaha mit Delbianco in Jerez

Nach seinem Sturz im ersten Lauf in Estoril ist die Superbike-WM 2024 für Remy Gardner vorzeitig beendet. Für das Saisonfinale in Jerez bekommt Dominique Aegerter einen neuen Teamkollegen an die Seite gestellt.

Remy Gardner kollidierte in der zweiten Runde des ersten Superbike-Rennens auf dem Circuito do Estoril mit einem Gegner und stürzte daraufhin. Im Medical Center stellte sich ein Bruch des Hakenbeins heraus, dies ist ein kleiner Knochen im Handgelenk. Der Australier fiel damit nicht nur für die beiden Rennen am Sonntag in Portugal aus, sondern auch für das Saisonfinale am kommenden Wochenende in Jerez.

Giansanti Racing musste nicht lange suchen, um einen geeigneten Ersatz für den 26-Jährigen zu finden; die verwaiste Yamaha R1 übernimmt Alessandro Delbianco. Der Italiener war bereits in Magny-Cours als Ersatz für den seinerzeit verletzten Dominique Aegerter eingesprungen und absolvierte anschließend in Cremona einen Gaststart mit dem Yamaha-Team Motoxracing. Der 27-Jährige überzeugte mit Platz 10 in Frankreich und erreichte in vier seiner sechs Rennen die Top-15.

«Es tut mir wirklich leid für Remy, ich wünsche ihm eine schnelle Genesung. Ich bin aber glücklich darüber, dass mich das Team erneut als Ersatz ausgewählt hat», freute sich Delbianco. «In Magny-Cours hatten wir zusammen eine gute Runde. Mit mehr Erfahrung hoffe ich, dass ich mein Gefühl mit dem Bike verbessern kann. Ich werde die Crew wechseln, da ich zuvor mit der von Domi gearbeitet habe.»

«In Magny-Cours hat er einen guten Job gemacht und wir hoffen, dass wir das wiederholen können», ergänzte Teamchef Filippo Conti. «Das Wichtigste ist aber, Daten zu sammeln. Dieses Mal wird er auf der Seite von Remy arbeiten, mit Damiano Evangelisti als Crew-Chief. Die beiden haben bereits in der italienischen Meisterschaft zusammengearbeitet und kennen sich gut. Auf der anderen Seite der Box hat Domi in Estoril eine beeindruckende Leistung gezeigt und starke Punkte erzielt. Das Ziel für Jerez ist dasselbe.»

Wir erinnern uns: In Jerez 2023 fuhr Aegerter im Superpole-Race als Zweiter sein erstes Podium in der Superbike-WM ein und glänzte im zweiten Lauf als Dritter! «Letztes Jahr hatten wir in Jerez ein starkes Saisonfinale, das wir gerne wiederholen würden, wobei wir uns bewusst sind, dass die Situation eine ganz andere ist als 2023», weiß Conti.