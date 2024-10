Was man über den SBK-Showdown in Jerez wissen muss

Die Superbike-WM 2024 steht am kommenden Wochenende vor einem spannenden Finale. In allen vier Klassen stehen auf dem Circuito do Jerez die Titelentscheidungen an. Wann was passiert.

Auf der Rennstrecke in Jerez de la Frontera findet das zwölfte und letzte Meeting der diesjährigen seriennahen Weltmeisterschaft statt. In der Superbike-WM hat Toprak Razgatlioglu mit 46 Punkten Vorsprung die Hand bereits am Pokal. Der 27-Jährige kann schon im ersten Lauf seinen zweiten, für BMW den ersten WM-Titel einfahren, sofern er nicht mehr als neun Punkte auf Nicolò Bulega (Ducati) verliert. Ähnlich eindeutig verhält es sich in der Supersport-Next-Generation. WM-Leader Adrian Huertas hat 45 Punkte Vorsprung und muss bei einem Sieg von Stefano Manzi (Yamaha) lediglich einen elften Platz erreichen, um sich die Krone zu sichern.

Enger geht es in der 300er-WM und der WorldWCR zu. In der Supersport-Serie haben mit Aldi Mahendra (195 P./Yamaha), Loris Veneman (179 P./Kawasaki) und Inigo Iglesias (163 P./Kawasaki) noch rechnerische Chancen auf den Titel. Bei den oftmals chaotischen Rennen ist keine seriöse Prognose möglich, wer das Rennen machen wird. Und auch zwischen Ana Carrasco (208 P.) und Maria Herrera (190 P.) ist längst nicht klar, wer die erste Weltmeisterin der WorldWCR wird. In diesen beiden Serien läuft es auf eine Entscheidung im zweiten Rennen am Sonntag hinaus.

Es gibt also gute Gründe, das Meeting in Jerez von Anfang an zu verfolgen. Für das Finale wurde der Standard-Zeitplan geringfügig angepasst. Die Trainings und Warm-ups finden 15 Minuten später als üblich statt. Außerdem wurde am Sonntag der Abstand zwischen den zweiten Rennen der SBK und SSP für etwaige Feierlichkeiten vergrößert.