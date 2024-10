Bradley Ray: Weshalb er der SBK-WM den Rücken kehrt

Nach zwei Jahren in der Superbike-Weltmeisterschaft entschied sich Bradley Ray zur Rückkehr in die nationale Serie. Das Saisonfinale in Jerez wird der vorerst letzte Auftritt des Yamaha-Piloten sein.

Als Champion der umkämpften britischen Superbike-Serie wechselte Bradley Ray in die Superbike-Weltmeisterschaft 2023 zu Motoxracing Racing. Das Yamaha-Team war zuvor in kleineren Klassen aktiv und fuhr mit dem Engländer erstmals in der Top-Kategorie. Was hinzukommt: Wie das Öttl-Team GMT94 erhält auch Motoxracing nicht die volle Unterstützung von Yamaha und ist technisch noch mehr unterlegen, als es die offiziellen Teams Pata Prometeon und Giansanti Racing sind.

Ray konnte nur im zweiten Lauf in Imola 2023 als Sechster ein einstelliges Ergebnis einfahren und dümpelt ansonsten am unteren Ende der Ergebnislisten. Dass der 27-Jährige damit unter Wert geschlagen wird, ist unbestritten.

So ist es kein Wunder, dass sich Ray am Ende der Saison aus der Superbike-WM verabschiedet, obwohl er bei Motoxracing für 2025 gern gesehen wäre. Vor wenigen Tagen unterschrieb der Lockenkopf bei seinem früheren BSB-Team OMG Racing. «Ich bin sehr froh und aufgeregt, zu OMG Racing und in die BSB 2025 zurückzukehren», bestätigte Ray. «Es ist das Team, mit dem ich 2022 den Titel mit Yamaha gewonnen habe. Ich habe viele schöne Erinnerungen und ich bin mehr als bereit, in der nächsten Saison noch mehr davon zu sammeln.»

Seine Zeit in der Superbike-Weltmeisterschaft bereut Ray jedoch nicht – und schließt eine Rückkehr nicht grundsätzlich aus. «Die Zeit hier war großartig, aber auch mit einer schwierigen und sehr steilen Lernkurve verbunden, da das Niveau wirklich hoch ist», erklärte der Yamaha-Pilot. «Ich hoffe nun, dass ich die Saison mit einem Höhepunkt abschließen kann, bevor ich mich vorerst zurückziehe. Ich möchte mich bei Yamaha Europe, Yamaha UK, Sandro Carusi und dem gesamten Yamaha Moto X Team für die vergangenen zwei Saisons bedanken.»

Wie von SPEEDWEEK.com berichtet, wird OMG Racing beim Saisonfinale in Jerez mit Kyle Ryde einen Gaststart absolvieren.