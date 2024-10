BSB-Champion Kyle Ryde (Yamaha) mit Wildcard in Jerez 15.10.2024 - 12:05 Von Kay Hettich

© Instagram/KyleRyde Kyle Ryde kommt als BSB-Champion nach Jerez

Während die Superbike-WM 2024 am vergangenen Wochenende in Estoril gastierte, sicherte sich Kyle Ryde in Brands Hatch den Titel in der britischen Serie. Beim SBK-Finale in Jerez ist der Yamaha-Pilot dabei.