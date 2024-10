Toprak auf der BMW: Interessante Analyse von Bautista

«Die Ducati ist das beste Motorrad – jeder weiß das», sagte Superbike-WM-Leader Toprak Razgatlioglu in Estoril. Wie Ducati-Star Alvaro Bautista die Äußerungen des Türken aus dem BMW-Werksteam einschätzt.

Toprak Razgatlioglu ist nie um einen guten Spruch verlegen. Als er während des Estoril-Wochenendes meinte, «die Ducati ist das beste Motorrad – jeder weiß das», war das nicht nur so dahingesagt. Immerhin gewann der Türke mit der BMW 17 seiner 24 gefahrenen Läufe in diesem Jahr und führt die Ducati-Könner regelmäßig vor.

«Jeder Fahrer träumt davon, das Bike des Gegners zu probieren», meinte Danilo Petrucci gegenüber SPEEDWEEK.com. «Bei Vergleichen konzentrierst du dich immer auf die Bereiche, in denen du verlierst, nicht wo du besser bist. Wenn du nur auf die Rundenzeiten schaust, ist die BMW vielleicht das beste Bike. Klar ist aber auch: Toprak macht den Unterschied. Für mich ist das schwer zuzugeben, weil er ein Gegner ist. Aber ich versuche immer die Wahrheit zu sagen.»

«Die Ducati hat Stärken und Schwächen», analysierte Titelverteidiger Alvaro Bautista, der die Superbike-WM 2024 als Dritter beenden wird. «Das hängt auch immer vom Fahrstil ab. Ich fuhr in dieser Meisterschaft erst zwei Motorräder (Ducati und Honda – der Autor). Von meiner Warte aus kann ich sagen, dass für mich die Ducati das beste Bike ist. Entscheidend ist immer, wie sehr du die Stärken nutzen und die Schwächen überfahren kannst. Der eine tut sich leichter, sich an eine Ducati anzupassen, einem anderen gelingt das mit der Kawasaki oder Yamaha besser. Ich stimme zu: Die Ducati ist ein sehr gutes Motorrad.»

Wo sieht der Routinier aus Spanien die Vorteile der BMW M1000RR – wenn Toprak am Gasgriff dreht? «Gegenüber letztem Jahr hat er mit diesem Motorrad eine deutlich bessere Beschleunigung aus den Kurven heraus und höheren Topspeed», stellte Bautista fest. «Auf der Bremse und beim Handling verhält es sich anders: Im Vorjahr konnte er aggressiver und zugleich weicher fahren, jetzt muss er das Motorrad mehr zwingen. So sieht es zumindest von außen aus. Letztlich geht es um die Kombination. Das Motorrad erlaubt es Toprak so zu fahren, wie er möchte. Das ist das Wichtigste für ihn. Toprak hat einige Stärken mit seinem Fahrstil und mit diesem Bike kann er diese ausspielen. So, wie es bei mir 2022 und 2023 der Fall war.»