Jonathan Rea (5./Yamaha): Schlechter als es aussieht

Als Fünfter am ersten Trainingstag wirkte Jonathan Rea beim Saisonfinale der Superbike-WM 2024 in Jerez konkurrenzfähig. Der Yamaha-Pilot sieht das skeptischer und möchte im dritten Training Verbesserungen erreichen.

Jonathan Rea wird froh sein, wenn die Superbike-WM 2024 zu Ende gegangen ist und er ab dem ersten Wintertest einen Neustart mit der Yamaha R1 machen kann. Der Rekordweltmeister meinte kürzlich selbstkritisch, dass die Tests vor einem Jahr nicht optimal genutzt wurden.

Zuerst muss der 37-Jährige aber das Saisonfinale in Jerez hinter sich bringen – und das begann als Fünfter mit überschaubaren 0,283 sec Rückstand erstaunlich gut.



«Ich bin nicht davon überzeugt, dass ich so konkurrenzfähig sein werde, wie man es nach dem Ergebnis vom Freitag denken würde», dämpfte Rea in kleiner Journalistenrunde die Erwartungen. «Meine Position sagt nicht das aus, wo wir tatsächlich stehen – mir ist am Ende einfach eine recht gute Runde gelungen. Was die Konstanz angeht, sind wir ganz gut dabei, wir müssen aber auch noch einen Schritt finden. Wir müssen das bestmögliche herausholen, wo wir nach der ersten Runde platziert sind. Wenn man am Anfang vorn dabei ist, ist das für das ganze Rennen entscheidend. Der Speed der Gruppe von fünf bis zehn ist ähnlich, umso wichtiger ist die Platzierung zu Beginn.»

Rea spielt damit auch auf seine verhaltene Performance in der Superpole an. Zuletzt in Estoril erreichte er als Dritter erst zum zweiten Mal in diesem Jahr die erste Startreihe – und fuhr in den langen Rennen mit den Plätzen 5 und 4 seine besten Ergebnisse mit Yamaha ein.



«Ich bin nicht komplett zufrieden damit, wie sich das Bike anfühlt. Wir haben vom Vor- zum Nachmittag ein paar kleine Änderungen vorgenommen, damit ich am Kurveneingang weniger Probleme habe – aber das Turning ist nach wie vor nicht gut und am Kurvenausgang dreht das Hinterrad durch», erklärte Rea. «Es gibt also ein paar Bereiche, an denen wir für Samstag arbeiten müssen. Um unser wahres Potenzial auszuschöpfen, müssen wir uns verbessern. Es wird wirklich wichtig sein, im dritten Training gut voranzukommen, um uns eine echte Chance für die Superpole zu geben. Wie wir in Estoril gesehen haben, ist es viel einfacher, um ein ordentliches Ergebnis zu kämpfen, wenn man in der ersten Runde eine gute Ausgangsposition hat.»